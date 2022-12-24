Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1496
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:12
Цитата:
Не нужно утрировать. Только что в ветке про буллинг я предупредил об отклонении от темы - там оно явное.
А в теме про российских музыкантов оценка нынешнего состояния российской культуры и ее культурной столицы вполне допустима. Даже если эта оценка не нравится другим пользователям.
Добринцофф:
Спасибо редакции за разъяснение.
Спасибо редакции за разъяснение.
Не нужно утрировать. Только что в ветке про буллинг я предупредил об отклонении от темы - там оно явное.
А в теме про российских музыкантов оценка нынешнего состояния российской культуры и ее культурной столицы вполне допустима. Даже если эта оценка не нравится другим пользователям.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:14
Цитата:
Здравствуйте, отправил вам в личку, ну и тут, чтоб видели.
Что я сегодня использовал прием, который пользует постоянно против меня ник алекс60, и теперь вы поняли, что такой прием это прямое Нарушение?
Тогда пусть это будет правилом для всех.
То есть, когда не обращаемся лично, но говорим о нем в третьем лице как бы сами с собой..
Согласны?
От себя еще раз.
Пока не нужно делать, да, понимаю, времени в обрез у вас, у нас его много конечно, но давайте решим проблему уже после новогодних праздников, сейчас да, не надо выяснять личные эмоции..
Особенно перед Новым годом.
Спасибо и пока работайте и не обращайте внимания, на наши мелочи..
[Исправлено: 111, 24.12.2022 - 21:21]
Тимур Гафуров:
По вашим жалобам в ветке "Форумная эклектика" сделал то же самое.
По вашим жалобам в ветке "Форумная эклектика" сделал то же самое.
Здравствуйте, отправил вам в личку, ну и тут, чтоб видели.
Что я сегодня использовал прием, который пользует постоянно против меня ник алекс60, и теперь вы поняли, что такой прием это прямое Нарушение?
Тогда пусть это будет правилом для всех.
То есть, когда не обращаемся лично, но говорим о нем в третьем лице как бы сами с собой..
Согласны?
От себя еще раз.
Пока не нужно делать, да, понимаю, времени в обрез у вас, у нас его много конечно, но давайте решим проблему уже после новогодних праздников, сейчас да, не надо выяснять личные эмоции..
Особенно перед Новым годом.
Спасибо и пока работайте и не обращайте внимания, на наши мелочи..
[Исправлено: 111, 24.12.2022 - 21:21]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1496
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:23
Цитата:
Ответил вам в личке, отвечу и здесь. В данном случае это явная ваше реакция на пост другого пользователя и выяснение отношений.
111:
То есть, когда не обращаемся лично, но говорим о нем в третьем лице как бы сами с собой..
То есть, когда не обращаемся лично, но говорим о нем в третьем лице как бы сами с собой..
Ответил вам в личке, отвечу и здесь. В данном случае это явная ваше реакция на пост другого пользователя и выяснение отношений.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:25
Редакцию с наступающим Рождеством!
Кто отмечает.
Всем счастья, веселья, и хорошей предновогодней работы!
И чтоб пахали не как мы, а во всю свою силу и показывали нам как и всегда, что ваша работа такая же как и всегда безупречна и хороша..
Кто отмечает.
Всем счастья, веселья, и хорошей предновогодней работы!
И чтоб пахали не как мы, а во всю свою силу и показывали нам как и всегда, что ваша работа такая же как и всегда безупречна и хороша..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 00:12
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 04:35
Цитата:
Я считаю недопустимой. Человек отписывающий там комментарии в этой самой столице никогда не был, всё что там отмечает, изворачивает на политическую толику. Да и кстати причём тут оценка нынешнего состояния российской культуры (о которой оппонент и в уст не дул), в сравнение с уличными музыкантами, коих найти не сложно? да молодцы, но это не культура, а просто группа. Только вернулся из отпуска, думал зайду на когда то любимую Нашу Газету. А тут как всегда, бредовятина после "грушевого". Как то даже уже и заходить интереса убавляется.
Тимур Гафуров:
А в теме про российских музыкантов оценка нынешнего состояния российской культуры и ее культурной столицы вполне допустима.
А в теме про российских музыкантов оценка нынешнего состояния российской культуры и ее культурной столицы вполне допустима.
Я считаю недопустимой. Человек отписывающий там комментарии в этой самой столице никогда не был, всё что там отмечает, изворачивает на политическую толику. Да и кстати причём тут оценка нынешнего состояния российской культуры (о которой оппонент и в уст не дул), в сравнение с уличными музыкантами, коих найти не сложно? да молодцы, но это не культура, а просто группа. Только вернулся из отпуска, думал зайду на когда то любимую Нашу Газету. А тут как всегда, бредовятина после "грушевого". Как то даже уже и заходить интереса убавляется.
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 379
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 04:51
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 05:13
Ну не мог пройти мимо. Цитата:
Что эмоции так прям "захлёстывают" перед праздниками? Цитата:
Ну прям благодетель, редакции работать разрешил всё таки.
111:
Пока не нужно делать, да, понимаю, времени в обрез у вас, у нас его много конечно, но давайте решим проблему уже после новогодних праздников, сейчас да, не надо выяснять личные эмоции.. Особенно перед Новым годом.
Пока не нужно делать, да, понимаю, времени в обрез у вас, у нас его много конечно, но давайте решим проблему уже после новогодних праздников, сейчас да, не надо выяснять личные эмоции.. Особенно перед Новым годом.
Что эмоции так прям "захлёстывают" перед праздниками? Цитата:
111:
Спасибо и пока работайте и не обращайте внимания, на наши мелочи..
Спасибо и пока работайте и не обращайте внимания, на наши мелочи..
Ну прям благодетель, редакции работать разрешил всё таки.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18501
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 16:34
Цитата:
соглашусь полностью
заходишь по старой привычке,
потом руки помыть сразу.
[Исправлено: alex_60, 25.12.2022 - 17:08]
Эл-починно:
Только вернулся из отпуска, думал зайду на когда то любимую Нашу Газету. А тут как всегда, бредовятина после "грушевого". Как то даже уже и заходить интереса убавляется.
Только вернулся из отпуска, думал зайду на когда то любимую Нашу Газету. А тут как всегда, бредовятина после "грушевого". Как то даже уже и заходить интереса убавляется.
соглашусь полностью
заходишь по старой привычке,
потом руки помыть сразу.
[Исправлено: alex_60, 25.12.2022 - 17:08]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7028
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 17:29
Цитата:
---и рот прополоскать
alex_60:
потом руки помыть сразу.
потом руки помыть сразу.
---и рот прополоскать
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать