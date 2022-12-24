Отправлено: - 05:13

111:

Пока не нужно делать, да, понимаю, времени в обрез у вас, у нас его много конечно, но давайте решим проблему уже после новогодних праздников, сейчас да, не надо выяснять личные эмоции.. Особенно перед Новым годом.

111:

Спасибо и пока работайте и не обращайте внимания, на наши мелочи..

Ну не мог пройти мимо.Цитата:Что эмоции так прям "захлёстывают" перед праздниками?Цитата:Ну прям благодетель, редакции работать разрешил всё таки.