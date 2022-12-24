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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 498 из 498«1...496497498
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1496
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:12
#4971
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Цитата:
Добринцофф:
Спасибо редакции за разъяснение.

Не нужно утрировать. Только что в ветке про буллинг я предупредил об отклонении от темы - там оно явное.
А в теме про российских музыкантов оценка нынешнего состояния российской культуры и ее культурной столицы вполне допустима. Даже если эта оценка не нравится другим пользователям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:14
#4972
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Цитата:
Тимур Гафуров:
По вашим жалобам в ветке "Форумная эклектика" сделал то же самое.

Здравствуйте, отправил вам в личку, ну и тут, чтоб видели.
Что я сегодня использовал прием, который пользует постоянно против меня ник алекс60, и теперь вы поняли, что такой прием это прямое Нарушение?
Тогда пусть это будет правилом для всех.
То есть, когда не обращаемся лично, но говорим о нем в третьем лице как бы сами с собой..
Согласны?

От себя еще раз.
Пока не нужно делать, да, понимаю, времени в обрез у вас, у нас его много конечно, но давайте решим проблему уже после новогодних праздников, сейчас да, не надо выяснять личные эмоции..
Особенно перед Новым годом.
Спасибо и пока работайте и не обращайте внимания, на наши мелочи..

[Исправлено: 111, 24.12.2022 - 21:21]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1496
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:23
#4973
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Цитата:
111:
То есть, когда не обращаемся лично, но говорим о нем в третьем лице как бы сами с собой..

Ответил вам в личке, отвечу и здесь. В данном случае это явная ваше реакция на пост другого пользователя и выяснение отношений.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 21:25
#4974
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Редакцию с наступающим Рождеством!
Кто отмечает.
Всем счастья, веселья, и хорошей предновогодней работы!
И чтоб пахали не как мы, а во всю свою силу и показывали нам как и всегда, что ваша работа такая же как и всегда безупречна и хороша..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 00:12
#4975
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С Рождеством!
Читаем все вместе Нашу Газету...

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1175
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 04:35
#4976
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Цитата:
Тимур Гафуров:
А в теме про российских музыкантов оценка нынешнего состояния российской культуры и ее культурной столицы вполне допустима.

Я считаю недопустимой. Человек отписывающий там комментарии в этой самой столице никогда не был, всё что там отмечает, изворачивает на политическую толику. Да и кстати причём тут оценка нынешнего состояния российской культуры (о которой оппонент и в уст не дул), в сравнение с уличными музыкантами, коих найти не сложно? да молодцы, но это не культура, а просто группа. Только вернулся из отпуска, думал зайду на когда то любимую Нашу Газету. А тут как всегда, бредовятина после "грушевого". Как то даже уже и заходить интереса убавляется.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
379
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 04:51
#4977
Комментарий удален модератором.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1175
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 05:13
#4978
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Ну не мог пройти мимо. :lol: Цитата:
111:
Пока не нужно делать, да, понимаю, времени в обрез у вас, у нас его много конечно, но давайте решим проблему уже после новогодних праздников, сейчас да, не надо выяснять личные эмоции.. Особенно перед Новым годом.

Что эмоции так прям "захлёстывают" перед праздниками? 8-) Цитата:
111:
Спасибо и пока работайте и не обращайте внимания, на наши мелочи..

Ну прям благодетель, редакции работать разрешил всё таки. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18501
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 16:34
#4979
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Цитата:
Эл-починно:
Только вернулся из отпуска, думал зайду на когда то любимую Нашу Газету. А тут как всегда, бредовятина после "грушевого". Как то даже уже и заходить интереса убавляется.


соглашусь полностью
заходишь по старой привычке,
потом руки помыть сразу.

[Исправлено: alex_60, 25.12.2022 - 17:08]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7028
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 17:29
#4980
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Цитата:
alex_60:
потом руки помыть сразу.

---и рот прополоскать
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Страница 498 из 498«1...496497498
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