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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 601 из 601«1...599600601
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 06:27
#9001
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Причем старички эти, уже не зная, что писать, о чем, просто начали заниматься не бог весть чем, выискивать какие то старые комментарии и пытаться оживлять их..
Оживить прошлое..
Это наверно как оживить Советский Союз в Украине..
Возможно ли это сделать седовласым, порой не помнящим ничего старичкам?
Думаю совершенно нет..
Найденный в старом гараже Патефон может освежит память на мгновение, но не вернет молодость и особенно живость сознания, свежесть разума, быстроту соображения моска на длительное время..
Мда уж..
Дилемма..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 06:36
#9002
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Цитата:
Эл-починно:
тут только ты один!

И да, мне лучше быть одному, но приносить более качественный контент.
Чем кто то извне будет сеять злость и ненависть вокруг тебя и портить тут все..
Да, я за качество, я за то, что пусть будет меньше, да лучше..
Примерно то же самое, когда я пришел сюда на форум в 2006м году..
Я был один..
И вокруг меня собрались все..
Чтобы просто материть меня..
Так продолжается уже второе десятилетие..
И что то никому этого не надоело делать..
Все тут, так же бегают вокруг моей персоны, как будто и не было этих 16ти лет разницы..
Почему не уходят, да кто ж меня тут бросит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 06:42
#9003
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Ох развеселили меня сегодня, не зря день прошел..
И это на самом полном серьёзе!
Слезливые старички жалуются на таких же старичков, или старичка, более молодому начальству, а вот он то так и так то сделал....
Прям Шоу Дома Престарелых какое то на ТНТ - Дострой свою Старость!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 06:49
#9004
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Пора наверно спать..
Сегодня была ночь шоппинга, прикупил еще несколько машинок игрушек, сковороду, кастрюлю долго выбирал, но правда не купил, лампу для облучения от микробов,даже градусник ртутный за 500 или 670 приобрел..
Пульсомер или как его там, пока не разобрался какой лучше..
Моя рылась в спортивках да так, что ее айфон 14 про макс начал нагреваться резко..
Причем на одном только приложении Каспий..
Странно, впервые это вижу..
Каспий отключаешь, тик током например начинаешь пользоваться, айфон остывает..
А вот моему сяоми пофиг..
Интересно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 06:51
#9005
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Ну а теперь бай бай..
Хотя завтра, ой, через пару часов уже вставать надо будет..
Не совсем густо у меня со временем для сна то..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1175
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 12:05
#9006
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Цитата:
111:
Ну а теперь бай бай..

Очень познавательная информация для форума. Хотя да, проспись хорошенько. Может бреду меньше писать станешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 16:07
#9007
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Так отмечают украинские Герои Рождество..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 16:20
#9008
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Подарок нам от России под Новый год..

"Сатановский: следующая СВО будет проводиться в Казахстане



"Лаборатории военно-биологические, где работали и они, и англичане, и немцы. И лаборатории в Казахстане, о которых мы всё время забываем. Казалось бы — где Казахстан и где Америка, но там находятся военные лаборатории, поэтому прямое столкновение безусловно будет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 16:21
#9009
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Цитата:
111:
Так отмечают украинские Герои Рождество..

Хорошо - живут... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20808
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 16:55
#9010
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А это самый честный человек на СВО..
По крайней мере говорит, что хочет народ и честно показывает где он находится и чего ждать остальным..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7028
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.12.22 - 17:35
#9011
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Цитата:
111:
Да, я за качество, я за то, что пусть будет меньше, да лучше..

----По тебе незаметно . У тебя вроде всё как раз наоборот ? Не замечал этого у себя ???
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Страница 601 из 601«1...599600601
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