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Гога:

Да тысячу может -- только все они пустые и ни о чем . Умных - вряд ли .

Цитата:Хех..Ты вот пишешь сейчас что то умное?Как у тебя, так умного еще не видел..Даже сдача друга, была с твоей стороны очень глупой затеей..Но тебя простили..