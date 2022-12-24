Всего 2 страны в 21 веке совершили агрессию с захватническими целями это Ирак в 2001 году объявивший Кувейт своей 19 провинцией и Россия в 2022 году, объявившая 5 регионов Украины своей территорией. Все остальные войны , в том числе и те которые вели США не преследовали своей целью отторгнуть часть другого государства в свою пользу
Слепой да не увидит, весь интернет полон известиями с места событий, по телевизору завтра наверное покажут, с обычными комментариями, сами себя обстреляли, ах да забыл Херсон же теперь российский, тогда ещё запутаннее
saba: весь интернет полон известиями с места событий
----Вот этим ???****Обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители, велся украинскими военными для последующего обвинения России, это «отвратительная провокация», заявил в телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его мнению, характер разрушений говорит, что обстрел города велся «так называемым блуждающим минометным подразделением» с севера и северо-запада от Херсона. «Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз и трусливо сбежал с места обстрела, часто — на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений», — написал он.***
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