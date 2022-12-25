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Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
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Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:06
В Рудном снова разгорелись баталии на тему «Кто убирать за вами должен?!» При этом упор почему-то делается на необходимость конкуренции в этом деле… А представьте, что будет, если в город зайдёт ещё одна энергоснабжающая организация...
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Re: Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:06
Для начала нужно было хотя бы соответствующую статью экологического кодекса прочитать
Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:11
Ст 365.п 4:Местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами посредством:
1) организации разработки программ по управлению коммунальными отходами и обеспечения их выполнения;
2) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам норм образования и накопления коммунальных отходов;
3) выделения земельных участков под строительство и (или) размещение объектов по управлению коммунальными отходами, в том числе для обустройства контейнерных площадок и пунктов приема вторичного сырья;
4) обеспечения строительства объектов по удалению и захоронению коммунальных отходов;
5) осуществления контроля за обращением коммунальных отходов в соответствии с настоящим Кодексом, правилами управления коммунальными отходами, а также разработки мероприятий и экономических инструментов, направленных на снижение объемов образования коммунальных отходов, повышение уровня их подготовки к повторному использованию, переработки, утилизации и сокращение объемов коммунальных отходов, подлежащих захоронению, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
6) утверждения правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов;
7) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, рассчитанных в соответствии с методикой, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;
8) определения порядка распределения тарифа между субъектами, осуществляющими операции по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов;
9) организации рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей их раздельный сбор, в том числе транспортировку и накопление до восстановления или удаления;
10) обеспечения создания и функционирования необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и удалению коммунальных отходов, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
11) обеспечения достижения целевых показателей качества окружающей среды при управлении коммунальными отходами;
12) стимулирования раздельного сбора органических коммунальных отходов и их восстановления, в том числе путем компостирования;
13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства;
14) информирования населения о рациональной системе сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, включая раздельный сбор;
15) организации работы по вывозу отходов для владельцев объектов по энергетической утилизации отходов.
[Исправлено: Alehander, 25.12.2022 - 12:13]
1) организации разработки программ по управлению коммунальными отходами и обеспечения их выполнения;
2) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам норм образования и накопления коммунальных отходов;
3) выделения земельных участков под строительство и (или) размещение объектов по управлению коммунальными отходами, в том числе для обустройства контейнерных площадок и пунктов приема вторичного сырья;
4) обеспечения строительства объектов по удалению и захоронению коммунальных отходов;
5) осуществления контроля за обращением коммунальных отходов в соответствии с настоящим Кодексом, правилами управления коммунальными отходами, а также разработки мероприятий и экономических инструментов, направленных на снижение объемов образования коммунальных отходов, повышение уровня их подготовки к повторному использованию, переработки, утилизации и сокращение объемов коммунальных отходов, подлежащих захоронению, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
6) утверждения правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов;
7) разработки и представления на утверждение соответствующим местным представительным органам тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, рассчитанных в соответствии с методикой, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;
8) определения порядка распределения тарифа между субъектами, осуществляющими операции по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов;
9) организации рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных отходов, предусматривающей их раздельный сбор, в том числе транспортировку и накопление до восстановления или удаления;
10) обеспечения создания и функционирования необходимой инфраструктуры для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению и удалению коммунальных отходов, в том числе посредством государственно-частного партнерства;
11) обеспечения достижения целевых показателей качества окружающей среды при управлении коммунальными отходами;
12) стимулирования раздельного сбора органических коммунальных отходов и их восстановления, в том числе путем компостирования;
13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства;
14) информирования населения о рациональной системе сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, включая раздельный сбор;
15) организации работы по вывозу отходов для владельцев объектов по энергетической утилизации отходов.
[Исправлено: Alehander, 25.12.2022 - 12:13]
Ж
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Владимир МАРТЫНОВ: И снова о мусоре…
Отправлено: 25.12.22 - 12:21
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