Вчера 21 декабря прошла встреча Зеленского и Байдена. Марик ты только посмотри как преданно смотрит на своего хозяина твой кумир Зеленский Так смотрит собака на хозяина когда выпрашивает ещё косточку,а как надменно и свысока смотрит Байден,типа ты молодец заслужил ,теперь мы дадим тебе ПВО "Патриот",давай служи дальше.
Добринцофф: Марик ты только посмотри как преданно смотрит на своего хозяина твой кумир Зеленский
Понимаешь, ты не ощущал, и не надо тьфу тьфу, когда вор нападает на твою семью, и начинает вырезать поочереди твоих детей, матерей, других членов семьи и вот кто то, наконец тебе хоть в чем то решил помочь.. Разве ты не пойдешь на все ради сохранения жизни своим сородичам? Разве ты будешь с гордостью отвергать чью то помощь? СССР тоже принимал и лендлиз от США, и технологии, и помощь, какую только можно, а что, не надо было? Жили бы сейчас в одной сплошной Германии припеваючи, иногда сжигая на мыло своих детей.. Так было бы лучше?
У твоего кумира был шанс. С чистыми руками, с чистым сердцем поехать на Донбасс и договорится с людьми Перестать из бомбить. А он вместо этого поехал на фронт и потом ещё сильней начили бомбить в Донбасе мирных жителей.
За чужой счет, на американском самолете, на перекладных из чужой страны, с американской охраной на встречу с президентом США, просить денег у американцев и американского Конгресса на войну в своей стране. Разглядеть то ли гостя, то ли заложника "демократии США" американскому президенту помогла жена. Переговоры длились два часа. И этого слишком мало, чтобы запомнить имя того, кого США так долго везли на поклон. "Президент Беленский… ой, Зеленский…", – изрекает Байден.
Наткнулась на песню времён НЭПа - 20-е годы прошлого века (новая экономическая политика) А чем у нас сейчас не НЭП? Правда, больше подходит к 90-м годам Сейчас,вроде, НЭП утвердился, всё стабилизировалось.
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