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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.22 - 19:03
#3121
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Цитата:
111:
Я плачу в другие места больше

Причём здесь другие места?
Предприниматели работающие на первых этажах в вашем доме то же платят в другие места,мы же сейчас о взносах в ОСИ речь ведём.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 10:19
#3122
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Вчера 21 декабря прошла встреча Зеленского и Байдена.
Марик ты только посмотри как преданно смотрит на своего хозяина твой кумир Зеленский
Так смотрит собака на хозяина когда выпрашивает ещё косточку,а как надменно и свысока смотрит Байден,типа ты молодец заслужил ,теперь мы дадим тебе ПВО "Патриот",давай служи дальше.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 11:13
#3123
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Цитата:
Добринцофф:
Марик ты только посмотри как преданно смотрит на своего хозяина твой кумир Зеленский

Понимаешь, ты не ощущал, и не надо тьфу тьфу, когда вор нападает на твою семью, и начинает вырезать поочереди твоих детей, матерей, других членов семьи и вот кто то, наконец тебе хоть в чем то решил помочь..
Разве ты не пойдешь на все ради сохранения жизни своим сородичам?
Разве ты будешь с гордостью отвергать чью то помощь?
СССР тоже принимал и лендлиз от США, и технологии, и помощь, какую только можно, а что, не надо было?
Жили бы сейчас в одной сплошной Германии припеваючи, иногда сжигая на мыло своих детей..
Так было бы лучше?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11844
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 11:18
#3124
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Цитата:
111:
У твоего кумира был шанс. С чистыми руками, с чистым сердцем поехать на Донбасс и договорится с людьми Перестать из бомбить. А он вместо этого поехал на фронт и потом ещё сильней начили бомбить в Донбасе мирных жителей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 11:24
#3125
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За чужой счет, на американском самолете,
на перекладных из чужой страны,
с американской охраной на встречу с президентом США,
просить денег у американцев и американского Конгресса
на войну в своей стране.
Разглядеть то ли гостя, то ли заложника "демократии США"
американскому президенту помогла жена.
Переговоры длились два часа.
И этого слишком мало, чтобы запомнить имя того,
кого США так долго везли на поклон.
"Президент Беленский… ой, Зеленский…", – изрекает Байден.

[Исправлено: alex_60, 22.12.2022 - 11:26]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 11:25
#3126
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Цитата:
111:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 12:19
#3127
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Цитата:
Добринцофф:

Гляжу твоя Z-ватага подлетела на помощь..
Ну..
Как всегда..
Ладно, Осуждайте меня дальше сами, с собой, у вас это хорошо получается..
Я уж лучше по оБсуждаю статьи..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 16:33
#3128
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Цитата:
Vit:
У твоего кумира был шанс.

====Виталь , он этого никогда не поймет .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.22 - 16:36
#3129
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Цитата:
111:
когда вор нападает

---Вор ворует , но не режет -----ведь ты это прекрасно знаешь .. На сходках вроде чай подавал ???
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3268
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.22 - 14:36
#3130
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Наткнулась на песню времён НЭПа - 20-е годы прошлого века (новая экономическая политика)
А чем у нас сейчас не НЭП?
Правда, больше подходит к 90-м годам :lol: Сейчас,вроде, НЭП утвердился, всё стабилизировалось.

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3268
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 19:01
#3131
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Похоже, мы Макса потеряли навсегда
Жаль, форуму не хватает его иронии :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 19:41
#3132
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Цитата:
таноми52:
Похоже, мы Макса потеряли навсегда


многих форум потерял.
большинство.
все понимают почему.
ложки дегтя достаточно..
воняет..

[Исправлено: alex_60, 24.12.2022 - 20:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 21:51
#3133
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Эксперимент номер два.
Мой комментарий..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 22:11
#3134
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Цитата:
111:
Мой комментарий..

---Пустой как всегда . Пошел наматывать пустыми комментами ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.22 - 22:12
#3135
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Цитата:
alex_60:
ложки дегтя достаточно..

---Тут даже не ложка , а больше .
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