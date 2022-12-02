Ваши вопросы редакции и сообществу

Отправлено: - 17:47

Но там есть и золотые слова:



"Да уж, сходила на выходные...



Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.



Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?



Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.



Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.



Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий. Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.



Тему закрываю. Прошу не повторять."





От себя, по моему актуально это и на сегодняшний день..

Далеко смотрела, Ольга Колоколова..