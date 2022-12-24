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≡ Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45818
Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Отправлено: 24.12.22 - 13:56
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Администрации учебных заведений должны создавать условия для уважения прав и интересов учеников и, соответственно, создавать культуру нулевой терпимости к травле. Как и кто это все будут делать в казахстанских школах?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
345
Re: Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Отправлено: 24.12.22 - 13:56
#1
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Очень сложно бороться с буллингом в то время, когда травлей занимаются целые страны на уровне правительств, мидов и президентов или бывших президентов, как в случае с Медведевым. На пропагагду выделяются огромные средства. Вот например в Рудном, достаточно включить радио SANA 103.3FM и на тебя вместо легкой, спокойной музыки, польётся поток пропаганды про ЛНР, ДНР. Какое отношение городок на северо-западе Казахстана имеет к непризнанным, самопровозглашенным республико-регионам, большой вопрос. И вопрос этот уже впору задавать на самом верху.Следуя протоколу. В истории уже было "Радио тысячи холмов" с их призывом: "сотрите их с лица земли". Но историю нужно учить и помнить. Одних мультиков про кота и двух мышат недостаточно. Ненависть насаждается и культивируется. А потом отражается в детях.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1664
Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Отправлено: 24.12.22 - 14:26
#2
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Цитата:
Alehander:

Тук, тук, тук.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2902
Re: Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Отправлено: 24.12.22 - 14:52
#3
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Цитата:
Alehander:
когда травлей занимаются целые страны на уровне правительств, мидов и президентов

так бывает, когда мальчонка подвергавшийся буллингу в питерской подворотне, вдруг становиться президентом. Потому очень важно пресекать буллинг среди детей, чтобы потом обиженные детки не натворили дел, когда вырастут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20764
Re: Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Отправлено: 24.12.22 - 15:04
#4
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Цитата:
Alehander:
Ненависть насаждается и культивируется. А потом отражается в детях

Да ее через СМИ и взрослым умудрились насадить как то в моск, у которых он совсем без какой либо защиты..
Теперь вот бегают по всякому и гордо называют себя поколением Zет, рассказывая сказки про какие то там восем лет..
Что уж о детях...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13292
Re: Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Отправлено: 24.12.22 - 17:14
#5
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Цитата:
КГСПС:
Тук, тук, тук.

Тук тук тук было бы если человек пошел прямо в КНБ донос писать
А так человек открыто возмутился тем что в рудном крутят российскую пропаганду по радио Цитата:
юля елиссева:
так бывает, когда мальчонка подвергавшийся буллингу в питерской подворотне, вдруг становиться президентом

Свой комплекс питерской подворотни Путин восполнил результатами в спорте и поступлением в КГБ
Тем что он стал президентом нет его заслуги
Его тупо поставили как попку ожидая что молью легко будет управлять
Но моль взбрыкнулась сначала против своих российских покровителей в лице олигархов а затем и против западных в лице США
Ведь ментальная война Путина против Америки начиная с 2007 года это обида кинутого всеми мальчишки котрый обиделся что его не берут играть с крутыми парнями
Для этого он и начал избивать своих друзей и соседей,бей своих чтобы чужие подумали что ты крутой
А вообще это какой то рок судьбы последние 100 лет в России
Человек которого ставит окружение в надежде что тот будет ведомым оказывается в итоге самодурным ведущим
В их числе Сталин,Хрущев,Брежнев,Горбачев и вот Путин
Приемственность на лицо
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1493
Правила профилактики буллинга детей приняли в Казахстане
Отправлено: 24.12.22 - 18:12
#6
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Я вижу явное отклонение от темы, которое уходит от нее все дальше с каждым комментарием. Предупреждаем пока что. Далее будем удалять. Тема - возможности казахстанских школ в борьбе с травлей учеников. А не мировая политика.
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