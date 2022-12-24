Отправлено: - 17:14

КГСПС:

Тук, тук, тук.

юля елиссева:

так бывает, когда мальчонка подвергавшийся буллингу в питерской подворотне, вдруг становиться президентом

Цитата:Тук тук тук было бы если человек пошел прямо в КНБ донос писатьА так человек открыто возмутился тем что в рудном крутят российскую пропаганду по радио Цитата:Свой комплекс питерской подворотни Путин восполнил результатами в спорте и поступлением в КГБТем что он стал президентом нет его заслугиЕго тупо поставили как попку ожидая что молью легко будет управлятьНо моль взбрыкнулась сначала против своих российских покровителей в лице олигархов а затем и против западных в лице СШАВедь ментальная война Путина против Америки начиная с 2007 года это обида кинутого всеми мальчишки котрый обиделся что его не берут играть с крутыми парнямиДля этого он и начал избивать своих друзей и соседей,бей своих чтобы чужие подумали что ты крутойА вообще это какой то рок судьбы последние 100 лет в РоссииЧеловек которого ставит окружение в надежде что тот будет ведомым оказывается в итоге самодурным ведущимВ их числе Сталин,Хрущев,Брежнев,Горбачев и вот ПутинПриемственность на лицо