Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 497 из 497«1...495496497
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20764
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.22 - 16:19
#4961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Девушки - это хорошо. Но превращать форум в филиал "Плейбоя" все-таки не нужно.

Эх..
Хотел быть рекламным агентом от этого журнала..
Спасибо!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11844
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.22 - 17:53
#4962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да разрешите ему. Если не разрешите, он щас опять начнёт жену свою выкладывать.) 8-)

[Исправлено: Vit, 02.12.2022 - 16:54]
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1713
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.12.22 - 22:34
#4963
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20764
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 17:42
#4964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, обо мне опять открыли старую тему.



Провокация?
Вроде как нарушение.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20764
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 17:47
#4965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но там есть и золотые слова:

"Да уж, сходила на выходные...

Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.

Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?

Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.

Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.

Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий. Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.

Тему закрываю. Прошу не повторять."


От себя, по моему актуально это и на сегодняшний день..
Далеко смотрела, Ольга Колоколова..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1493
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 18:15
#4966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Кстати, обо мне опять открыли старую тему.

Комментарий удалил.
Напоминаю всем пользователям - личные отношения выясняйте в личных же сообщениях.
Профайл Посетить вебсайт
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9098
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.12.22 - 18:23
#4967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров: Новость - о выступлении музыкантов, приехавших к нам из России. Комментатор высказал свое мнение о том, что происходит сейчас с культурой в России. Так что отклонения от темы здесь нет.
Действительно и в самом деле как же я сразу не заметил. Итак новость"В Кустанае будут собирать москвичи"
Комментарий "страна которая напала на другую страну бомбит мирных жителей,теперь будут собирать у нас свои машины на которых потом буду ездить z патриоты"
Новость:Костанайские производители колбасы вышли на российский рынок"
Комментарий "Теперь нашей колбасой будут кормить убийц и фашистов которые бомбят мирных граждан украины"
Ну и так далее,в принципе всё пот теме.
Спасибо редакции за разъяснение.
Профайл
Страница 497 из 497«1...495496497
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS