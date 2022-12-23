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≡ Гости из Питера – на сцене колледжа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45816
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 13:48
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Вчера перед студентами и преподавателями Костанайского политехнического высшего колледжа выступили гости из Санкт-Петербурга – культурной столицы России – известная поп-рок-группа «Сны Джо».
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1299
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 19:44
#15
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Цитата:
111:
Пока творческие люди, со сцен под Кремлем будут кричать Гойда!

Они же не "прокремлёвские" исполнители. Это вообще уличные музыканты с образованием выступили. И их хэдлайнер родом из Костаная вроде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20754
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 20:29
#16
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Цитата:
olegggon:
Это вообще уличные музыканты с образованием выступ

Так я не против каких то там музыкантов.
Я против пропаганды того, что сейчас в данное время, когда изгнали из России настоящую русскую культуру, которая говорит не убий, я против пропаганды того, что Питер, в котором сегодня строятся высотки незаконных частных кампаний, убивающих население когда то своих братьев христиан, сегодня называют культурной столицей России..
Разве нападать на соседние страны, на братские народы, это культура России?
Если да, то наверно тогда мне стоит согласиться с этим утверждением.
Тогда я не прав..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9097
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 20:47
#17
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Цитата:
111:
эти культурные люди поощряют это, как Гитлер когда то поощрял этим нацистов Германии..

Цитата:
111:
Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ниче

Цитата:
111:
Это какие культурные люди доказали тебе, что украинский народ это нацисты?

Цитата:
111:
Мы убьем их всех, то есть весь украинский народ,

Сколько можно ,уже?
Модераторам привет,скажите пожалуйста какое отношение вот это вот, имеет к теме новости?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20754
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 20:57
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Сколько можно ,уже?

Хм..
Тебе эта тема была неинтересна, ты бы ее даже и не заметил..
Будешь теперь как твой друг, за моими комментариями по пятам, искать подковырки, вырывая отдельные фразы на ответах?
Это тебе в Эклектику к нему надо..
Тут все по теме..
Я выразил позицию, с чем не согласен..

[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 21:01]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
507
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 22:44
#19
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Цитата:
111:
сейчас в данное время, когда изгнали из России

Женька в родной город приехал. Не думаю что его изгоняли. Не надо высасывать из пальца ненаписанный текст и несказанные слова.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
144
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 24.12.22 - 04:17
#20
Комментарий удален модератором.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
144
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 24.12.22 - 04:24
#21
Комментарий удален модератором.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
507
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 24.12.22 - 11:42
#22
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По какой причине удалён мой комментарий? Инфа о том,что музыкант вернулся в свой город каким то образом нарушает правила форума? Или предложение не надумывать себе между строк как-то оскорбило получателя и модератора?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1490
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 24.12.22 - 12:40
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Модераторам привет,скажите пожалуйста какое отношение вот это вот, имеет к теме новости?

Новость - о выступлении музыкантов, приехавших к нам из России. Комментатор высказал свое мнение о том, что происходит сейчас с культурой в России. Так что отклонения от темы здесь нет.
Другое дело, что каждый видит в новости что-то свое.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1490
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 24.12.22 - 12:43
#24
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Цитата:
vofkakst:
По какой причине удалён мой комментарий?

Комментарий удален неправомерно. Восстановил
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