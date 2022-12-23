Отправлено: - 20:47

111:

эти культурные люди поощряют это, как Гитлер когда то поощрял этим нацистов Германии..

111:

Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ниче

111:

Это какие культурные люди доказали тебе, что украинский народ это нацисты?

111:

Мы убьем их всех, то есть весь украинский народ,

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Сколько можно ,уже?Модераторам привет,скажите пожалуйста какое отношение вот это вот, имеет к теме новости?