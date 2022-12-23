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≡ Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45816
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Отправлено: 23.12.22 - 17:39
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Одна из участниц "Мисс Казахстан-2016" заявила, что попала в финал благодаря влиятельному знакомому. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к организаторам конкурса и причастным к этой истории людям.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5712
Re: Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала...
Отправлено: 23.12.22 - 17:39
#1
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Что-то совсем не понятно. Девушка хвастается что ее продвинули, наверное так и есть, а организатор какой-то туман напустила
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20754
Re: Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала...
Отправлено: 23.12.22 - 17:52
#2
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Что там скандального то?
То, что рассказала, что конкурсы такого плана организованы через одно место типа постели?
Так я это уже в начале нулевых узнал, когда мою работницу, 1.82, блатовали в это агенство и как ее подружбайки составляли кампанию министрам и все такое..
Но моей повезло, она встречала самого Самого в ресторане и составляла кампанию..
Там одна казашка и одна русская у трапа самолета встречают, другие две такие же в зале..
Потом вышла замуж за банкира..
Модельные агенства и конкурсы даются не каждый раз, и за это время надо найти удачно холостяка с деньгами..
Кто не находит, теми пользуются все подряд какое то время, после бросают и говорят другим, чтоб мое не подбирали..
Эх молодость..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
144
Re: Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала...
Отправлено: 23.12.22 - 20:40
#3
Комментарий удален модератором.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1114
Re: Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала...
Отправлено: 24.12.22 - 10:33
#4
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Цитата:
111:
Там одна казашка и одна русская

Не все европейки русские. Может немка.
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