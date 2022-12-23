Re: Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала...

Отправлено: - 17:52

Что там скандального то?

То, что рассказала, что конкурсы такого плана организованы через одно место типа постели?

Так я это уже в начале нулевых узнал, когда мою работницу, 1.82, блатовали в это агенство и как ее подружбайки составляли кампанию министрам и все такое..

Но моей повезло, она встречала самого Самого в ресторане и составляла кампанию..

Там одна казашка и одна русская у трапа самолета встречают, другие две такие же в зале..

Потом вышла замуж за банкира..

Модельные агенства и конкурсы даются не каждый раз, и за это время надо найти удачно холостяка с деньгами..

Кто не находит, теми пользуются все подряд какое то время, после бросают и говорят другим, чтоб мое не подбирали..

Эх молодость..