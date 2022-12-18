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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 542 из 542«1...540541542
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20754
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.12.22 - 13:15
#8116
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Цитата:
drakon:
в квартире +21...

Для нас +21 это акой то адский холод..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.12.22 - 14:57
#8117
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Алекс, кто станет Чкмпионом Мира,
по футболу?... :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7014
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.12.22 - 19:29
#8118
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7014
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.12.22 - 19:30
#8119
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11844
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.22 - 22:32
#8120
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Европа , а я смотрю вы все-таки настольгируете по старому советскому игристому прошлому)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11844
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.12.22 - 22:33
#8121
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Куплю домой. Потом сравню с местным.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20754
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.12.22 - 19:23
#8122
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.12.22 - 20:13
#8123
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Это заправка, в 12 часоа дня... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3267
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.22 - 13:51
#8124
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Заглянула на твою страничку, Драг! :-)
Анекдот (пусть и бородатый :-) )
Мужик возвращается раньше времени домой из командировки ("сюрпрайз" для жены! :lol: )
Ночь. Звонит- не открывают.
Начинает стучать- не открывают!
В бешенстве начинает пинать в дверь.
Разбуженная соседка возмущённо? "Ты бы ещё рогами постучал!!!"\ :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.22 - 21:02
#8125
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Цитата:
drakon:
Это заправка, в 12 часоа дня.


ждем фото в 18.00
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.22 - 21:04
#8126
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заправки.
хотя время елку фотать.
или не до елки наверное в этом году?
все елки на дрова ушли наверное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.22 - 23:36
#8127
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про Дракона.
Ну ладно, зачем дракону именно девственница можно понять. А вот почему девица должна быть самой красивой? Дракону не все равно какой формы мясо жрать?— Чтоб не стыдно было свою еду в инстаграм выложить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18497
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.12.22 - 23:57
#8128
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мне то вообще другой понравился.
но там матов много.

[Исправлено: alex_60, 24.12.2022 - 00:07]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3267
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.22 - 10:21
#8129
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Вот, ещё танец в подарок :lol:


Улыбнись! :-)

[Исправлено: таноми52, 24.12.2022 - 10:33]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25594
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.22 - 12:42
#8130
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Цитата:
таноми52:
Улыбнись!

Да, девушка, в голубом,
это - класс!!!... :lol: :oops: :-o
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