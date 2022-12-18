Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 23:36

про Дракона.

Ну ладно, зачем дракону именно девственница можно понять. А вот почему девица должна быть самой красивой? Дракону не все равно какой формы мясо жрать?— Чтоб не стыдно было свою еду в инстаграм выложить.