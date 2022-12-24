Re: Николай ВОРОНИН: Раньше сараи лучше строили

Отправлено: - 12:46

Дол...б он и в правительстве и по жизни дол...б: - разве житель Аманкарагая получивший может быть не совсем качественное жильё, взамен сгоревшего тоже может быть не очень хорошего качества, ОБЯЗАН хоть что то строить - он очевидно трудиться на другой работе и наверное хороший скотник, хороший тракторист, хороший шофёр

Если оно не очень качественное , он наверное и сказал что оно некачественное, почему он должен молчать - у нас же гласность, плюрализми и вообще мы идём к Новому и Справедливому Казахстану, а этот министр не со своего же кармана жильё дал и тем более не он , а Токаев распорядился выдать в рамках своей предвыборной программы ( интересно - если бы не выборы- жильё они получили бы ??) что бы так говорит и живёт очевидно старыми назарбаевскими понятиями: "....народ должен молчать в тряпочку и радоваться тому что дают и бесконечно благодарить власть за то что ..- Солнце встаёт, за то что день прожили, за то что хлеб и вода есть......".