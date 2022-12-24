Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Раньше сараи лучше строили
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45816
Николай ВОРОНИН: Раньше сараи лучше строили
Отправлено: 24.12.22 - 10:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана 10 декабря, находясь в Костанае, высказался о критике строителей домов в Аулиекольском районе. У меня сразу возник вопрос: а кто министру дал право оскорблять людей? Жаловались на некачественное строительство и фекалии во дворах именно жители, получившие там жилье. Получается, они все поголовно бездельники?
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
222
Re: Николай ВОРОНИН: Раньше сараи лучше строили
Отправлено: 24.12.22 - 10:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите какие таблетки надо пить, чтобы оптимистично верить в то будущее, которое нам построит Токаев? Либо это старческая деменция, потому как какой пенсионер, так сразу оптимист.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
429
Re: Николай ВОРОНИН: Раньше сараи лучше строили
Отправлено: 24.12.22 - 10:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот министр сам то хоть один гвоздь способен забить?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3478
Re: Николай ВОРОНИН: Раньше сараи лучше строили
Отправлено: 24.12.22 - 12:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дол...б он и в правительстве и по жизни дол...б: - разве житель Аманкарагая получивший может быть не совсем качественное жильё, взамен сгоревшего тоже может быть не очень хорошего качества, ОБЯЗАН хоть что то строить - он очевидно трудиться на другой работе и наверное хороший скотник, хороший тракторист, хороший шофёр
Если оно не очень качественное , он наверное и сказал что оно некачественное, почему он должен молчать - у нас же гласность, плюрализми и вообще мы идём к Новому и Справедливому Казахстану, а этот министр не со своего же кармана жильё дал и тем более не он , а Токаев распорядился выдать в рамках своей предвыборной программы ( интересно - если бы не выборы- жильё они получили бы ??) что бы так говорит и живёт очевидно старыми назарбаевскими понятиями: "....народ должен молчать в тряпочку и радоваться тому что дают и бесконечно благодарить власть за то что ..- Солнце встаёт, за то что день прожили, за то что хлеб и вода есть......".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS