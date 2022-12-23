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Сегодня я одного такого елкнул кулаком.. Правда по машине.. Около французского.. Хотел пойти туда, куда он уехал, добить его, но блин шли с покупками со своей и Амиркой..

Цитата:......СМОТРИ МОЖЕТ И ОТВЕТКА ПРИЛИТЕТЬ.....ДА И ЕЛКНУЛ ЭТО ИЗ КАКОГО ЯЗЫКА?