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≡ Сбившего двух пешеходов в Костанае водителя задержали в Заречном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45816
Сбившего двух пешеходов в Костанае водителя задержали в Заречном
Отправлено: 23.12.22 - 23:16
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В 18.05 на пешеходном переходе по улице Кубеева водитель автомашины ВАЗ-2110 совершил наезд на двух пешеходов, один из которых доставлен в больницу. Второй пострадавший за медицинской помощью не обращался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20754
Re: Сбившего двух пешеходов в Костанае водителя задержали в...
Отправлено: 23.12.22 - 23:16
#1
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Сегодня я одного такого елкнул кулаком..
Правда по машине..
Около французского..
Хотел пойти туда, куда он уехал, добить его, но блин шли с покупками со своей и Амиркой..
Не хотелось нагонять обстановку..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
144
Re: Сбившего двух пешеходов в Костанае водителя задержали в...
Отправлено: 24.12.22 - 02:03
#2
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Цитата:
111:
Сегодня я одного такого елкнул кулаком.. Правда по машине.. Около французского.. Хотел пойти туда, куда он уехал, добить его, но блин шли с покупками со своей и Амиркой..

......СМОТРИ МОЖЕТ И ОТВЕТКА ПРИЛИТЕТЬ.....ДА И ЕЛКНУЛ ЭТО ИЗ КАКОГО ЯЗЫКА?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1114
Re: Сбившего двух пешеходов в Костанае водителя задержали в...
Отправлено: 24.12.22 - 10:23
#3
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И опять рос учёт. Почему они почти все ездят без страховки?? Где и как потом этого джигита искать?? И почему он не разбил её битой,как прошлый наездник?
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