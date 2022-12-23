Re: Сбившего двух пешеходов в Костанае водителя задержали в...

Отправлено: - 23:16

Сегодня я одного такого елкнул кулаком..

Правда по машине..

Около французского..

Хотел пойти туда, куда он уехал, добить его, но блин шли с покупками со своей и Амиркой..

Не хотелось нагонять обстановку..