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≡ Мужчина, разбивший свой автомобиль на глазах у полицейских, выплатит штраф в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45814
Мужчина, разбивший свой автомобиль на глазах у полицейских, выплатит штраф в Костанае
Отправлено: 23.12.22 - 19:09
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Такое решение вынес сегодня, 23 декабря, специализированный суд по административным правонарушениям. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
428
Re: Мужчина, разбивший свой автомобиль на глазах у полицейских,...
Отправлено: 23.12.22 - 19:09
#1
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ну а почему нет ни фото ни установочных данных хулигана? Только "А". Уже ради профилактических и предупредительных моментов надо подобные случаи полностью освещать. Пусть и ему и его окружению будет неловко, а может и стыдно. В любом случае общественный резонанс был бы и может как то повлиял бы и на этого нарушителя и еще на потенциальных таких же. А их у нас еще очень много.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Re: Мужчина, разбивший свой автомобиль на глазах у полицейских,...
Отправлено: 23.12.22 - 21:04
#2
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Зачем такая машина..
Правильно сделал, другую покупать надо..
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