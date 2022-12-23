Re: Мужчина, разбивший свой автомобиль на глазах у полицейских,...

Отправлено: - 19:09

ну а почему нет ни фото ни установочных данных хулигана? Только "А". Уже ради профилактических и предупредительных моментов надо подобные случаи полностью освещать. Пусть и ему и его окружению будет неловко, а может и стыдно. В любом случае общественный резонанс был бы и может как то повлиял бы и на этого нарушителя и еще на потенциальных таких же. А их у нас еще очень много.