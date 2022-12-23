Отправлено: - 17:59

vofkakst:

Это уже у вас в голове. Лично для меня Питер - это Нева, разводные мосты, белые ночи, "Сплин", "Пилот",ДДТ, Зенит, "Улицы

[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 18:01]

Цитата:ДДТ?Пока гибнут люди, с позволения и поддержки этого режима таких вот "культурных" людей, да, это не должно быть забыто и незамечено.И да, когда приезжают к нам какие то культурные или вежливые люди, на границе для таких надо задавать вопрос, поддерживают ли они войну или Z-операцию..Это мое мнение.Так и узнаем, на сколько знают они свою русскую культуру и как они к ней относятся..И главное, на сколько они культурны..