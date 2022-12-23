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≡ Гости из Питера – на сцене колледжа
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45814
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 13:48
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Вчера перед студентами и преподавателями Костанайского политехнического высшего колледжа выступили гости из Санкт-Петербурга – культурной столицы России – известная поп-рок-группа «Сны Джо».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 13:48
#1
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Цитата:
Санкт-Петербурга – культурной столицы России – и


К культурной столице и тем более России это имеет уже никакое отношение..
Скорее Питер уже ассоциируется с Вагнер Центром, который учит убивать других людей и к культуре не имеет никакого отношения..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
505
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:17
#2
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Он кУстанайский же,какая северная столица?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:35
#3
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Эту русскую культуру выгнали, перемололи, а оставшую уже выпестовали так, что эти культурные люди ничего, как кроме Восхищения тем, что русские люди умеют и любят умирать пачками и батальонами, то ли от водки, то ли от пуль, то ли просто так, говоря и крича об этом с источников массовых СМИ, эти культурные люди поощряют это, как Гитлер когда то поощрял этим нацистов Германии..
Культурная столица..
Уже пора бы перестать применять такую фантасмагорию этого словосочетания .

[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 17:38]
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5712
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже пора бы перестать применять такую фантасмагорию этого словосочетания .
Действительно, может хватит к месту и без, вставлять никчемные пять копеек про домбас, ведь сказано же что идёт операция, так тому и быть
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
505
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:49
#5
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Начинают раздражать люди, выискивающие политический/военный подтекст там,где его нет.
Музыканты (не военные) выступили (не проводили стрельбы) в учебном заведении (не на полигоне).
Культурное мероприятие, а не очередной около военный вброс.
Будьте проще :-)
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
505
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:54
#6
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Цитата:
111:
Питер уже ассоциируется с Вагнер Центром,

Это уже у вас в голове.
Лично для меня Питер - это Нева, разводные мосты, белые ночи, "Сплин", "Пилот",ДДТ, Зенит, "Улицы разбитых фонарей", медный всадник и все такое.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:55
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Действительно, может хватит к месту и без,

А просто не надо врать..
Не люблю, когда пропагандируют очередную ложь и это мое мнение..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:59
#8
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Цитата:
vofkakst:
Это уже у вас в голове. Лично для меня Питер - это Нева, разводные мосты, белые ночи, "Сплин", "Пилот",ДДТ, Зенит, "Улицы

ДДТ?
Пока гибнут люди, с позволения и поддержки этого режима таких вот "культурных" людей, да, это не должно быть забыто и незамечено.
И да, когда приезжают к нам какие то культурные или вежливые люди, на границе для таких надо задавать вопрос, поддерживают ли они войну или Z-операцию..
Это мое мнение.
Так и узнаем, на сколько знают они свою русскую культуру и как они к ней относятся..
И главное, на сколько они культурны..

[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 18:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 18:07
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
ведь сказано же что идёт операция, так тому и быть

Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ничего в своей жизни, у кого нет собственного мнения..
Но у меня то оно есть..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
597
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 18:18
#10
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:-) Вот если бы сюда приехала какая-нибудь "мадонна" показывать со сцены свои трусы... Вот это Культура. С большой буквы. :-)
И не важно, что её страна отметилась ковровыми бомбардировками в Югославии, Ливии и Сирии... Расстрелом свадебных кортежей в Афганистане... Это ж светоч демократии!
Это России нельзя бороться с нацизмом.
А США могут уничтожать и убивать всё и всех где и когда им заблагорассудится. Просто так... Потому что им что-то там показалось...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3265
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 18:26
#11
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Цитата:
111:
Эту русскую культуру выгнали, перемололи, а оставшую уже выпестовали так, что эти культурные люди ничего, как кроме Восхищения тем, что русские люди умеют и любят


Боже! Какой же бред!


Цитата:
111:
Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ничего в своей жизни, у кого нет собственного мнения.. Но у меня то оно есть..


Ну, предположим, что есть
А что можешь-то? Кроме транслирования западенской пропаганды?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1299
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 19:15
#12
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111-ый из творческой новости устроил политическую
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 19:28
#13
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Цитата:
Skeptic:
Это России нельзя бороться с нацизмом.

Хм..
Это какие культурные люди доказали тебе, что украинский народ это нацисты?
А может потому, что там культурных людей просто не осталось?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20748
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 19:33
#14
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Цитата:
olegggon:
из творческой новости устроил политическую

Пока творческие люди, со сцен под Кремлем будут кричать Гойда! и Мы убьем их всех, то есть весь украинский народ, для меня эти творческие люди видятся лишь политическими пропагандистами Спецоперации Z..
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