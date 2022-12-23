Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Гости из Питера – на сцене колледжа
Гости из Питера – на сцене колледжа
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45814
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 13:48
Вчера перед студентами и преподавателями Костанайского политехнического высшего колледжа выступили гости из Санкт-Петербурга – культурной столицы России – известная поп-рок-группа «Сны Джо».
Читать новость
Читать новость
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 13:48
Цитата:
К культурной столице и тем более России это имеет уже никакое отношение..
Скорее Питер уже ассоциируется с Вагнер Центром, который учит убивать других людей и к культуре не имеет никакого отношения..
Санкт-Петербурга – культурной столицы России – и
К культурной столице и тем более России это имеет уже никакое отношение..
Скорее Питер уже ассоциируется с Вагнер Центром, который учит убивать других людей и к культуре не имеет никакого отношения..
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:17
Он кУстанайский же,какая северная столица?)
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:35
Эту русскую культуру выгнали, перемололи, а оставшую уже выпестовали так, что эти культурные люди ничего, как кроме Восхищения тем, что русские люди умеют и любят умирать пачками и батальонами, то ли от водки, то ли от пуль, то ли просто так, говоря и крича об этом с источников массовых СМИ, эти культурные люди поощряют это, как Гитлер когда то поощрял этим нацистов Германии..
Культурная столица..
Уже пора бы перестать применять такую фантасмагорию этого словосочетания .
[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 17:38]
Культурная столица..
Уже пора бы перестать применять такую фантасмагорию этого словосочетания .
[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 17:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5712
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:46
Уже пора бы перестать применять такую фантасмагорию этого словосочетания .
Действительно, может хватит к месту и без, вставлять никчемные пять копеек про домбас, ведь сказано же что идёт операция, так тому и быть
Действительно, может хватит к месту и без, вставлять никчемные пять копеек про домбас, ведь сказано же что идёт операция, так тому и быть
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:49
Начинают раздражать люди, выискивающие политический/военный подтекст там,где его нет.
Музыканты (не военные) выступили (не проводили стрельбы) в учебном заведении (не на полигоне).
Культурное мероприятие, а не очередной около военный вброс.
Будьте проще
Музыканты (не военные) выступили (не проводили стрельбы) в учебном заведении (не на полигоне).
Культурное мероприятие, а не очередной около военный вброс.
Будьте проще
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:54
Цитата:
Это уже у вас в голове.
Лично для меня Питер - это Нева, разводные мосты, белые ночи, "Сплин", "Пилот",ДДТ, Зенит, "Улицы разбитых фонарей", медный всадник и все такое.
111:
Питер уже ассоциируется с Вагнер Центром,
Питер уже ассоциируется с Вагнер Центром,
Это уже у вас в голове.
Лично для меня Питер - это Нева, разводные мосты, белые ночи, "Сплин", "Пилот",ДДТ, Зенит, "Улицы разбитых фонарей", медный всадник и все такое.
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:55
Цитата:
А просто не надо врать..
Не люблю, когда пропагандируют очередную ложь и это мое мнение..
сайлау курманов:
Действительно, может хватит к месту и без,
Действительно, может хватит к месту и без,
А просто не надо врать..
Не люблю, когда пропагандируют очередную ложь и это мое мнение..
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 17:59
Цитата:
ДДТ?
Пока гибнут люди, с позволения и поддержки этого режима таких вот "культурных" людей, да, это не должно быть забыто и незамечено.
И да, когда приезжают к нам какие то культурные или вежливые люди, на границе для таких надо задавать вопрос, поддерживают ли они войну или Z-операцию..
Это мое мнение.
Так и узнаем, на сколько знают они свою русскую культуру и как они к ней относятся..
И главное, на сколько они культурны..
[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 18:01]
vofkakst:
Это уже у вас в голове. Лично для меня Питер - это Нева, разводные мосты, белые ночи, "Сплин", "Пилот",ДДТ, Зенит, "Улицы
Это уже у вас в голове. Лично для меня Питер - это Нева, разводные мосты, белые ночи, "Сплин", "Пилот",ДДТ, Зенит, "Улицы
ДДТ?
Пока гибнут люди, с позволения и поддержки этого режима таких вот "культурных" людей, да, это не должно быть забыто и незамечено.
И да, когда приезжают к нам какие то культурные или вежливые люди, на границе для таких надо задавать вопрос, поддерживают ли они войну или Z-операцию..
Это мое мнение.
Так и узнаем, на сколько знают они свою русскую культуру и как они к ней относятся..
И главное, на сколько они культурны..
[Исправлено: 111, 23.12.2022 - 18:01]
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 18:07
Цитата:
Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ничего в своей жизни, у кого нет собственного мнения..
Но у меня то оно есть..
сайлау курманов:
ведь сказано же что идёт операция, так тому и быть
ведь сказано же что идёт операция, так тому и быть
Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ничего в своей жизни, у кого нет собственного мнения..
Но у меня то оно есть..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 597
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 18:18
Вот если бы сюда приехала какая-нибудь "мадонна" показывать со сцены свои трусы... Вот это Культура. С большой буквы.
И не важно, что её страна отметилась ковровыми бомбардировками в Югославии, Ливии и Сирии... Расстрелом свадебных кортежей в Афганистане... Это ж светоч демократии!
Это России нельзя бороться с нацизмом.
А США могут уничтожать и убивать всё и всех где и когда им заблагорассудится. Просто так... Потому что им что-то там показалось...
И не важно, что её страна отметилась ковровыми бомбардировками в Югославии, Ливии и Сирии... Расстрелом свадебных кортежей в Афганистане... Это ж светоч демократии!
Это России нельзя бороться с нацизмом.
А США могут уничтожать и убивать всё и всех где и когда им заблагорассудится. Просто так... Потому что им что-то там показалось...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3265
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 18:26
Цитата:
Боже! Какой же бред!
Цитата:
Ну, предположим, что есть
А что можешь-то? Кроме транслирования западенской пропаганды?
111:
Эту русскую культуру выгнали, перемололи, а оставшую уже выпестовали так, что эти культурные люди ничего, как кроме Восхищения тем, что русские люди умеют и любят
Эту русскую культуру выгнали, перемололи, а оставшую уже выпестовали так, что эти культурные люди ничего, как кроме Восхищения тем, что русские люди умеют и любят
Боже! Какой же бред!
Цитата:
111:
Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ничего в своей жизни, у кого нет собственного мнения.. Но у меня то оно есть..
Соглашаться с тем, что творят власти, ну это удел тех, кто не может ничего в своей жизни, у кого нет собственного мнения.. Но у меня то оно есть..
Ну, предположим, что есть
А что можешь-то? Кроме транслирования западенской пропаганды?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1299
Re: Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 19:15
111-ый из творческой новости устроил политическую
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 19:28
Цитата:
Хм..
Это какие культурные люди доказали тебе, что украинский народ это нацисты?
А может потому, что там культурных людей просто не осталось?
Skeptic:
Это России нельзя бороться с нацизмом.
Это России нельзя бороться с нацизмом.
Хм..
Это какие культурные люди доказали тебе, что украинский народ это нацисты?
А может потому, что там культурных людей просто не осталось?
Гости из Питера – на сцене колледжа
Отправлено: 23.12.22 - 19:33
Цитата:
Пока творческие люди, со сцен под Кремлем будут кричать Гойда! и Мы убьем их всех, то есть весь украинский народ, для меня эти творческие люди видятся лишь политическими пропагандистами Спецоперации Z..
olegggon:
из творческой новости устроил политическую
из творческой новости устроил политическую
Пока творческие люди, со сцен под Кремлем будут кричать Гойда! и Мы убьем их всех, то есть весь украинский народ, для меня эти творческие люди видятся лишь политическими пропагандистами Спецоперации Z..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать