Отправлено: - 11:13

Добринцофф:

Марик ты только посмотри как преданно смотрит на своего хозяина твой кумир Зеленский

Цитата:Понимаешь, ты не ощущал, и не надо тьфу тьфу, когда вор нападает на твою семью, и начинает вырезать поочереди твоих детей, матерей, других членов семьи и вот кто то, наконец тебе хоть в чем то решил помочь..Разве ты не пойдешь на все ради сохранения жизни своим сородичам?Разве ты будешь с гордостью отвергать чью то помощь?СССР тоже принимал и лендлиз от США, и технологии, и помощь, какую только можно, а что, не надо было?Жили бы сейчас в одной сплошной Германии припеваючи, иногда сжигая на мыло своих детей..Так было бы лучше?