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≡ От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45811
От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
Отправлено: 22.12.22 - 12:19
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В следующем году депутаты Парламента планируют облегчить жизнь председателей ОСИ. Планируемые поправки в законодательство обсуждали 20 декабря на семинаре в ДК «Мирас».
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1662
От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
Отправлено: 22.12.22 - 12:19
#1
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В следующем году депутаты Парламента планируют облегчить жизнь председателей ОСИ. ///А нам то когда жизнь облегчат? Пока только облегчают наши карманы. И как это не нужен индивидуальный договор?

[Исправлено: КГСПС, 22.12.2022 - 12:37]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
977
Re: От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в...
Отправлено: 22.12.22 - 19:52
#2
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60 за квадрат?!
губа не дура, я скажу
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1662
От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
Отправлено: 22.12.22 - 21:28
#3
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Цитата:
electro:

У нас в Рудном 60 уже никого не удивляет, есть и побольше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20737
Re: От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в...
Отправлено: 22.12.22 - 22:15
#4
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Цитата:
Чтобы реформа не буксовала, наше пожелание, чаще рассказывать об успешных примерах создания ОСИ.


Да там для начала проблем выше крыши..
Какое пожелание, говорить только об успехах?
А когда миллиардер депутат владеет недвижимостью и подает в суд, на каком основании ему с 25ти тенге за квадрат, ОСИ хочет поднять ценник, понимая, что он тут наживается и прикидываясь дурачком?
И это наши депутаты..
А родственники Святого, кто сталкивался?
И в то, что они владеют всеми подвалами, где краны сгнили буквально, но бизнес то идет..
Но за краны отвечают не они, на них складываются жильцы, которые платят по 50..
Это об этих гадких торгашах чиновниках и родичах одноклассника кое кого не говорить, как они вставляют палки в ОСИ?
Если не говорить о проблемах, это не выход..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3477
Re: От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в...
Отправлено: 22.12.22 - 23:54
#5
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Цитата:
111:
наши депутаты..

Цитата:
111:
родственники Святого,

Цитата:
111:
гадких торгашах чиновниках и родичах одноклассника


Фамилии и имена есть у них ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20737
От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
Отправлено: 23.12.22 - 14:00
#6
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Цитата:
ACROS:
Фамилии и имена есть у них ??

Все у них есть, даже в газетах они говорят за народ, за будущее Казахстана..
Впрочем прокуратура пока отправила всех говорить полюбовно, без судов.
Акимат, ну что акимат, на то он и акимат..
Начнется второй акт..
А фамилии и имена пока не разглашаются, пока не решили проблемы..
Вдруг депутат станет другом человека..
Хотя после того, как он оклеветал, что с него кто то из нас вымогал полтора миллиона денег, какая ему вера..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20737
От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
Отправлено: 23.12.22 - 14:07
#7
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А этот родственник..
Сдает весь подвал по 4000-5000 за квадрат, помимо подвала, еще и снаружи все его..
И бычится насчет повышения цены с 25ти тенге за квадрат..
По судам все бегает, братками то не получилось как в 90е..
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