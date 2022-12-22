Отправлено: - 22:15

Чтобы реформа не буксовала, наше пожелание, чаще рассказывать об успешных примерах создания ОСИ.

Цитата:Да там для начала проблем выше крыши..Какое пожелание, говорить только об успехах?А когда миллиардер депутат владеет недвижимостью и подает в суд, на каком основании ему с 25ти тенге за квадрат, ОСИ хочет поднять ценник, понимая, что он тут наживается и прикидываясь дурачком?И это наши депутаты..А родственники Святого, кто сталкивался?И в то, что они владеют всеми подвалами, где краны сгнили буквально, но бизнес то идет..Но за краны отвечают не они, на них складываются жильцы, которые платят по 50..Это об этих гадких торгашах чиновниках и родичах одноклассника кое кого не говорить, как они вставляют палки в ОСИ?Если не говорить о проблемах, это не выход..