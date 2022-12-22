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≡ Поликлиники будут работать в выходные и праздники в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45811
Поликлиники будут работать в выходные и праздники в Костанайской области
Отправлено: 22.12.22 - 19:12
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В таком режиме медучреждения региона будут работать с 24 декабря по 15 января 2023 года. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января. Такое решение принял руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1036
Re: Поликлиники будут работать в выходные и праздники в...
Отправлено: 22.12.22 - 19:12
#1
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Цитата:
- Поликлиники будут работать в выходные и праздничные дни для оказания помощи при ОРВИ и ОРЗ,

Источник:


Которое год назад называлось (COVID-19)..а два года назад подъезды сваркой заваривали...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3477
Re: Поликлиники будут работать в выходные и праздники в...
Отправлено: 22.12.22 - 23:20
#2
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А, в остальных районах люди в эти дни с 24 декабря по 15 января, очевидно, не будут болеть ни ОРВИ ни ОРЗ.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
139
Re: Поликлиники будут работать в выходные и праздники в...
Отправлено: 23.12.22 - 02:03
#3
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В таком режиме медучреждения региона будут работать с 24 декабря по 15 января 2023 года. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января. Такое решение принял руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

......ВСЁ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК ЭТО ПИК ЗАБОЛЕВОЕМОСТИ.Котолическое Рождество.Новый год.Православное Рождество и старый новый год.Следовало 1января сделать рабочим днём много больных бутет. :-) :-) :-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20737
Re: Поликлиники будут работать в выходные и праздники в...
Отправлено: 23.12.22 - 13:52
#4
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А почему моей 5й нет?
Или тут люди не болеют?
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