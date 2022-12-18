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Заглянула на твою страничку, Драг!Анекдот (пусть и бородатыйМужик возвращается раньше времени домой из командировки ("сюрпрайз" для жены!Ночь. Звонит- не открывают.Начинает стучать- не открывают!В бешенстве начинает пинать в дверь.Разбуженная соседка возмущённо? "Ты бы ещё рогами постучал!!!"\