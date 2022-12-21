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"Токаев же не силовик, а дипломат, интеллигент, интеллектуал. Он рассказывал мне, что в решающий момент ему сказали: ситуация настолько опасная, что сейчас главное – спасти вашу жизнь

"В обращении президента Казахстана к согражданам в решающий январский день прозвучали слова: "Я остаюсь

Цитата:При всем при том что в Астане даже не было массовых выступлений и стояла звенящая тишина)))А в этот момент президенту готовили самолёт набитый бабками))Ой не могу лучше бы уже не позорились с этой заказухойЦитата: