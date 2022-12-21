Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться на пост президента на три года
Отправлено: 21.12.22 - 14:12
Автор написал в своей книге про план, по которому Нурсултан Назарбаев должен был вернуться на свой пост на три года, затем вместо себя поставить более подходящего человека. А за смещение действующего президента Кариму Масимову обещали пост премьер-министра. Читать новость
В детстве обожал документальные фильмы млечина про СССР,холодную войну и биографии генсеков причем показывал он всё вполне объективно где-то с критикой а где-то с пиитетом А потом как оказалось млечин стал обслуживать исторические и идеологические хотелки путинской власти и вся его дейтельность как то сразу свернулась для меня И вот видим типичный образчик заказухи но теперь млечин ещё стал обслуживать соседних для России Царьков Раз провластный политолог Едилов прорекламировал данную книгу то это по сути признание в заказе Особенно с повторяющимися сверху (от власти) бредом про "Назарбаев хотел свергнуть власть и сесть на трон")) Ага сам поставил приемника и сам потом решил свергнуть)))
Вообщем все последие события как голосования Казахстана в ООН в пользу России активная поддержка токаева в российской публицистике и СМИ дают основания полагать что из Казахстана открыто делают вторую Белоруссию со своим "карманным диктатором" типа кортофельной головы
Ни одного слова нет правды, да ещё с рук российского писаки. Много не стыковок. Не забудьте как уже бывший, один без приглашения поперся в белокаменную, а там видимо не ждали и дали понять какое на дворе число. Учитывая что нынешний в прошлом дипломат, а те хитрые как лиса, они всем угождать начнут и выйдут сухими из любой воды. В сравнении с бульбаш батькой (а он прямой как трость) никогда не будет демонстративно угождать и кланяться
"Токаев же не силовик, а дипломат, интеллигент, интеллектуал. Он рассказывал мне, что в решающий момент ему сказали: ситуация настолько опасная, что сейчас главное – спасти вашу жизнь
При всем при том что в Астане даже не было массовых выступлений и стояла звенящая тишина))) А в этот момент президенту готовили самолёт набитый бабками)) Ой не могу лучше бы уже не позорились с этой заказухой
Цитата:
"В обращении президента Казахстана к согражданам в решающий январский день прозвучали слова: "Я остаюсь
Цитата://"Невиданная для Центральной Азии история: именно в Казахстане появился президент, подписавший семилетний контракт с народом. Не хан, не султан, а наёмный менеджер.//
Назарбаев тоже не был: - ни ханом, ни султаном и тоже подписывал так называемые , правда, пятилетние якобы контракты с народом, которые никогда не выполнялись, все последующие контракты были внеочередными. И что такого НЕВИДАННОГО для азиатов сделал Токаев: - так знакомые и ставшие нашим казахским брендом: - очередные внеочередные выборы, пардон, контракт на семь лет ?? Интересно: - выдержит ли Токаев семилетний срок своего правления, или же по традиции и от скуки, где то на третьем или пятом году правления, объявит о очередных внеочередных выборах ??
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