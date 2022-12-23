Прогноз на 5 дней
сильный снег-3°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хищения на 43 миллиарда тенге выявили в сфере строительства дорог
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45811
Хищения на 43 миллиарда тенге выявили в сфере строительства дорог
Отправлено: 23.12.22 - 12:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хищения на 43,4 миллиарда тенге выявили в сфере строительства автомобильных дорог. Прокуроры также выявили неэффективное использование 600 миллионов тенге на разработку восьми проектно-сметных документаций, 70 фиктивных сертификатов, 10 случаев несоответствия стандартам.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
427
Re: Хищения на 43 миллиарда тенге выявили в сфере строительства...
Отправлено: 23.12.22 - 12:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к бабке ходить не надо, тут есть тень Архимеда
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5710
Re: Хищения на 43 миллиарда тенге выявили в сфере строительства...
Отправлено: 23.12.22 - 13:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думаю, чего наши акимы так любят всякие развязки и мосты строить, бордюры менять, вон где собака зарыта.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS