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≡ Отлов, стерилизация, чипирование и содержание - Единую базу бездомных собак создадут в Костанае в январе 2023 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45811
Отлов, стерилизация, чипирование и содержание - Единую базу бездомных собак создадут в Костанае в январе 2023 года
Отправлено: 23.12.22 - 12:36
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Об этом сообщили на встрече зоозащитников, ветврачей, сотрудников управления ветеринарии и журналистов. Обсудили, как реализуют госзаказы на отлов, стерилизацию, вакцинацию, чипирование и содержание животных. Пока что - только собак.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
567
Отлов, стерилизация, чипирование и содержание - Единую базу бездомных собак создадут в Костанае в январе 2023 года
Отправлено: 23.12.22 - 12:36
#1
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Цитата:
в течение дня сделают стерилизацию, вакцинацию и биркование,


Цитата:
через 15 дней, если не нашелся владелец собаки, ее отпускают туда, откуда забрали.


Цитата:
Каждый житель города, увидев собаку на улице, сможет узнать, чипирована, вакцинирована и стерилизована ли она.


Мне, как человеку, абсолютно безразлично чипирована ли бродячая собака, которая напала на моего ребенка.

Но схема освоения бюджета годная.

[Исправлено: самый умный, 23.12.2022 - 12:38]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15454
Re: Отлов, стерилизация, чипирование и содержание - Единую базу...
Отправлено: 23.12.22 - 12:42
#2
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Цитата:
И через 15 дней, если не нашелся владелец собаки, ее отпускают туда, откуда забрали.

Источник:

Зубы им при этом вырывают хоть?
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