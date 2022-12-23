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Отлов, стерилизация, чипирование и содержание - Единую базу бездомных собак создадут в Костанае в январе 2023 года
Отлов, стерилизация, чипирование и содержание - Единую базу бездомных собак создадут в Костанае в январе 2023 года
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