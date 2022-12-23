Отправлено: - 12:36

в течение дня сделают стерилизацию, вакцинацию и биркование,



через 15 дней, если не нашелся владелец собаки, ее отпускают туда, откуда забрали.



Каждый житель города, увидев собаку на улице, сможет узнать, чипирована, вакцинирована и стерилизована ли она.

[Исправлено: самый умный, 23.12.2022 - 12:38]

Цитата:Цитата:Цитата:Мне, как человеку, абсолютно безразлично чипирована ли бродячая собака, которая напала на моего ребенка.Но схема освоения бюджета годная.