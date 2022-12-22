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≡ Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45808
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в Костанае
Отправлено: 22.12.22 - 13:34
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Ярмарка запланирована уже на эту субботу, 24 декабря. В ней примут участие сельхозпроизводителей городов и районов, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата г. Костаная.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25593
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в...
Отправлено: 22.12.22 - 13:34
#1
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25 декабря, будет вторая ярмарка, на пр.Назарбаева... :lol: ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2901
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в...
Отправлено: 22.12.22 - 14:37
#2
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Марик, хоть бы раз попозировал для НГ с "ляжкой самки конины" на плече. А то приходится редакции ставить фото с нехаляльно-некошерной поросятиной.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1036
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в...
Отправлено: 22.12.22 - 16:01
#3
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Цитата:
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в Костанае

Источник:


Для костанайцев, на ярмарке главное что? Нет не цены...как говорит моя соседка баба Надя главное процесс! Ностальгия по очередям..давка..ну надоело людям изобилие..а тут ярмарка..ажиотаж... !
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20732
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в Костанае
Отправлено: 22.12.22 - 22:32
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Марик, хоть бы раз попозировал для НГ с "ляжкой самки конины

Ушло то время, когда можно было спокойно брать ляшку конины, вместе с ростом цен и качеством.
Сейчас ляшка примерно 200 тысяч, это даже не проблема, проблема найти хорошую лошадь и людей, которые войдут в долю..
Но таких все меньше и меньше, и теперь многие как и я, питаются даже самками бычины, то есть говядины..
А ведь я ее, с тех пор, когда перестал быть бомжем, не ел..
Выходит я опять начал превращаться в бомжа?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20732
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет перед Новым годом в Костанае
Отправлено: 22.12.22 - 22:45
#5
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Вот отголоски, когда то настоящей конины, которую выкормили и ты зарезал сам ножом и где надо, например жанбас и кости, топором, а не распилил пилой Дружба..
Прошло то время..

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