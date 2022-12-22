Отправлено: - 22:32

юля елиссева:

Марик, хоть бы раз попозировал для НГ с "ляжкой самки конины

Цитата:Ушло то время, когда можно было спокойно брать ляшку конины, вместе с ростом цен и качеством.Сейчас ляшка примерно 200 тысяч, это даже не проблема, проблема найти хорошую лошадь и людей, которые войдут в долю..Но таких все меньше и меньше, и теперь многие как и я, питаются даже самками бычины, то есть говядины..А ведь я ее, с тех пор, когда перестал быть бомжем, не ел..Выходит я опять начал превращаться в бомжа?