По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 22.12.22 - 17:46
- Поступило обращение от перевозчиков о повышении тарифа, так как увеличилась статья затрат, а стоимость тарифа не повышалась с 2017 года, - сообщил Бейсенов. - Перевозчики каждый год обращались с подобными просьбами, но тариф не повышали. Читать новость
Он отметил, что хоть в крупных городах Казахстана проезд в автобусах дешевле на 10 тенге, зато там государство выделяет на порядок больше объём субсидий Другие города не в другой стране находятся. Или жители там особенные, что в бюджете находятся деньги чтобы больше субсидий выплачивать?
А соответствует ли реальность заявленным 200 тг? Крохотулечные "автобусы", остановки с природным климат-контролем (снег,дождь,ветер, палящее солнце - не важно, стекло все стерпит), отсутствие единых правил (вход спереди или сзади, оплачивать при входе или выходе), отсутствие кондукторов. Зато цифры какие рисуют. Чуток доплатить- и лучше уж на такси
electro: Редакция, почему вы не спросили у Бейсенова по поводу разных цен??? Сколько можно-то???
Объясняю,на самом деле 170 это более, или менее реальная цена,а по безналу дешевле потому что остальную сумму до 170 дотирует бюджет.Дело в том что наличку невозможно учесть программными средствами ,а безнал можно вот и вся разница.
А мы, что в другом государстве живем или у нас в городе у людей доходы больше чем Алмате, Астане. И еще водителей автобусов надо заставить подъезжать на остановках к бордюре, а не останавливаться в метре от нее. Надо конечно их труд оплачивать достойно ,но и они должны относится к пассажирам уважением
Добринцову: А что, если по безналу 10 тенге, а по налу 300... а заодно, когда за колбасой в магазине расчитываться, можно "скидку" за безнал требовать. Так, глядишь и цены на место встанут. Главное же начать
Поступило обращение от перевозчиков о повышении тарифа, так как увеличилась статья затрат Я как потребитель хочу просить о понижении цены за проезд, потому что все кому ни лень кудахчат о повышении цен на товары и услуги. Любопытно, девушки с пониженной социальной ответственности тоже хотят поднять цены, какие нынче у них расценки
Да куда уж нам до этого? Тупые мы все!! А где обещанное за повышение тарифа - улучшение комфорта для пассажиров? Это тоже было в клятвенных заверениях при поднятии тарифа в том же 2017 году.. Нецензурщина прям лезет в голову
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