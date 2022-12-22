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≡ От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45808
От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
Отправлено: 22.12.22 - 12:19
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В следующем году депутаты Парламента планируют облегчить жизнь председателей ОСИ. Планируемые поправки в законодательство обсуждали 20 декабря на семинаре в ДК «Мирас».
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1659
От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в Костанае. О чем говорили?
Отправлено: 22.12.22 - 12:19
#1
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В следующем году депутаты Парламента планируют облегчить жизнь председателей ОСИ. ///А нам то когда жизнь облегчат? Пока только облегчают наши карманы. И как это не нужен индивидуальный договор?

[Исправлено: КГСПС, 22.12.2022 - 12:37]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
977
Re: От договора до пени - Семинар для председателей ОСИ прошел в...
Отправлено: 22.12.22 - 19:52
#2
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60 за квадрат?!
губа не дура, я скажу
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