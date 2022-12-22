Отправлено: - 19:00

electro:

Редакция, почему вы не спросили у Бейсенова по поводу разных цен??? Сколько можно-то???

Цитата:Объясняю,на самом деле 170 это более, или менее реальная цена,а по безналу дешевле потому что остальную сумму до 170 дотирует бюджет.Дело в том что наличку невозможно учесть программными средствами ,а безнал можно вот и вся разница.