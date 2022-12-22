Прогноз на 5 дней
ясно-20°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45808
По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 22.12.22 - 17:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Поступило обращение от перевозчиков о повышении тарифа, так как увеличилась статья затрат, а стоимость тарифа не повышалась с 2017 года, - сообщил Бейсенов. - Перевозчики каждый год обращались с подобными просьбами, но тариф не повышали.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2901
Re: По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в...
Отправлено: 22.12.22 - 17:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он отметил, что хоть в крупных городах Казахстана проезд в автобусах дешевле на 10 тенге, зато там государство выделяет на порядок больше объём субсидий
Другие города не в другой стране находятся. Или жители там особенные, что в бюджете находятся деньги чтобы больше субсидий выплачивать?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
502
Re: По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в...
Отправлено: 22.12.22 - 17:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
поступают жалобы на работу перевозчиков. Мы по ним отрабатываем.


А может не повышать проезд,до полного устранения имеющихся жалоб?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25593
Re: По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в...
Отправлено: 22.12.22 - 18:26
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В среднем рассчетный тариф по городу составляет 200 тенге.

Вот и сделайте проезд - 200 тенге... :lol: :-P
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
502
Re: По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в...
Отправлено: 22.12.22 - 18:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А соответствует ли реальность заявленным 200 тг?
Крохотулечные "автобусы", остановки с природным климат-контролем (снег,дождь,ветер, палящее солнце - не важно, стекло все стерпит), отсутствие единых правил (вход спереди или сзади, оплачивать при входе или выходе), отсутствие кондукторов. Зато цифры какие рисуют. Чуток доплатить- и лучше уж на такси :lol:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
977
Re: По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в...
Отправлено: 22.12.22 - 18:47
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, почему вы не спросили у Бейсенова по поводу разных цен???
Сколько можно-то???
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9096
По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 22.12.22 - 19:00
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Редакция, почему вы не спросили у Бейсенова по поводу разных цен??? Сколько можно-то???

Объясняю,на самом деле 170 это более, или менее реальная цена,а по безналу дешевле потому что остальную сумму до 170 дотирует бюджет.Дело в том что наличку невозможно учесть программными средствами ,а безнал можно вот и вся разница.
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
85
По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 22.12.22 - 19:07
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы, что в другом государстве живем или у нас в городе у людей доходы больше чем Алмате, Астане. И еще водителей автобусов надо заставить подъезжать на остановках к бордюре, а не останавливаться в метре от нее. Надо конечно их труд оплачивать достойно ,но и они должны относится к пассажирам уважением
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
977
По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 22.12.22 - 19:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцову:
А что, если по безналу 10 тенге, а по налу 300...
а заодно, когда за колбасой в магазине расчитываться, можно "скидку" за безнал требовать.
Так, глядишь и цены на место встанут.
Главное же начать
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9096
По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в автобусах прокомментировали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 22.12.22 - 20:13
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
а заодно, когда за колбасой в магазине расчитываться, можно "скидку" за безнал требовать.

На колбасу государство субсидии не даёт,так что не пролезет.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5709
Re: По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в...
Отправлено: 22.12.22 - 20:19
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поступило обращение от перевозчиков о повышении тарифа, так как увеличилась статья затрат
Я как потребитель хочу просить о понижении цены за проезд, потому что все кому ни лень кудахчат о повышении цен на товары и услуги. Любопытно, девушки с пониженной социальной ответственности тоже хотят поднять цены, какие нынче у них расценки
Профайл Посетить вебсайт
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4868
Re: По просьбам перевозчиков - Повышение тарифа на проезд в...
Отправлено: 22.12.22 - 20:35
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Водителям нужно поднимать зарплату, автобусы нужно обслуживать и ремонтировать, растет стоимость ГСМ. Не каждый это понимает.
Источник:

Да куда уж нам до этого? Тупые мы все!! :-x
А где обещанное за повышение тарифа - улучшение комфорта для пассажиров? Это тоже было в клятвенных заверениях при поднятии тарифа в том же 2017 году.. Нецензурщина прям лезет в голову :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS