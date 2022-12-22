Re: Взрослые награждали, дети благодарили - Как прошла...

Отправлено: - 15:45

Й-ииих! Где же тот далекий 1996 год, когда в том же Дворце пионеров, вручили мне две грамоты за победы в республиканских олимпиадах по истории и основам государства и прав.