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≡ Взрослые награждали, дети благодарили - Как прошла "Ёлка лидеров" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45805
Взрослые награждали, дети благодарили - Как прошла "Ёлка лидеров" в Костанае
Отправлено: 22.12.22 - 15:45
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Её участники - 100 школьников областного центра, которые в этом году достигли наивысших результатов на республиканских и международных интеллектуальных, творческих и спортивных соревнованиях. В основном, конечно, старшеклассники.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2900
Re: Взрослые награждали, дети благодарили - Как прошла...
Отправлено: 22.12.22 - 15:45
#1
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Й-ииих! Где же тот далекий 1996 год, когда в том же Дворце пионеров, вручили мне две грамоты за победы в республиканских олимпиадах по истории и основам государства и прав.
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