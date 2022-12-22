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≡ Водитель битой разбил свой автомобиль за намерение полицейских забрать его машину на штрафстоянку в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45805
Водитель битой разбил свой автомобиль за намерение полицейских забрать его машину на штрафстоянку в Костанае
Отправлено: 22.12.22 - 15:35
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Полицейские сегодня, 22 декабря, остановили автомобиль «Ваз», чтобы вручить водителю уведомление о штрафах. Кроме того, при проверке документов оказалось, что у водителя отсутствовал страховой полис.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1446
Re: Водитель битой разбил свой автомобиль за намерение...
Отправлено: 22.12.22 - 15:35
#1
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уникум, за биту не привлекли?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1112
Re: Водитель битой разбил свой автомобиль за намерение...
Отправлено: 22.12.22 - 15:39
#2
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Какое чудо бы было,если бы все водители подобного хлама на рос учёте,проделали то же самое со своими дырявыми авто.
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