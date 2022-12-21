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≡ Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45799
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
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Депутат Фуат Сатыбаев подчеркнул, что большая часть генерирующих электричество предприятий работают через посредников. Компании-прокладки ничего не производят, но получают основную долю прибыли.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9092
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:47
#15
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Цитата:
111:
Это вот еще пример.. И как результат, в области зарубили все, что связано было раньше с арбузами.. Их просто нет практически..

Арбузов нет?
Ты ничего не путаешь?
Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,потом примерно в середине июля поспевают ранние местные.
А заканчивается всё это в конце октября и так из года в год,я только лет 20 торгую арбузами.
Так каких арбузов нет? :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9092
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:53
#16
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Цитата:
111:
Это когда моей старой теще впарил один банк денег..

Банк тёщу за руку пойма и деньги в парил,или она сама обратилась к ним?
Тогда же все хапали,ух ты деньги бесплатно раздают.
Потом конечно наступило озарение когда поняли что обули их.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1010
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 22.12.22 - 07:56
#17
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Цитата:
electro:
Вот интересно, как жили все эти " 6 или 7 уровней " при союзе?

При союзе мы запитывались с Троицкой ГРЭС, расстояние около 300 км, так что не будем путать, сразу предупреждаю вопрос о том почему сейчас не получаем оттуда, разница в ценообразовании, плюс заграница квт/ч ещё дороже выйдет. хотя возможно без посредников
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9092
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 09:51
#18
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Цитата:
111:
Блин, как то этот банк называется, в Технодоме он, сейчас посмотрю, а вот, на Х называется.. Хороший посредник, помогает впаривать партмоне за 40 тысяч или наклейки на телефон за 35..

Тебе не надо не бери в чём проблема то?
Кстати заметил ,что ценники теперь одинаковые что за нал,что в кредит,хотя раньше можно было договориться.
Это ещё раз подтверждает ,что посредник востребован,оказывается большинство населения предпочитает переплачивать банкам и брать технику в кредит,поэтому теперь магазины договорились не делать скидки за нал ,а выставлять одинаковый ценник.
Как то по весне приехал за холодильником и варочной поверхностью,хотел за нал взять,но так как большинству населению удобно покупать дороже через посредников в виде банков,пришлось купить в косяк,теперь вот выплачиваю по 45000 каждый месяц.
Давно не брал кстати ,отстал от жизни,раньше там девки сидели за ноутами и приходилось минут 20 с ними общаться пока всё это оформят,а сейчас всё в приложение,2 минуты и готово.
Вот так то,посредники были и всегда будут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20716
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 11:15
#19
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Цитата:
Добринцофф:
Потом конечно наступило озарение когда поняли что обули их.

Хех..
Так все таки посредники Обувают?
Ну вот видишь, ты за них горой и согласен, что лохов, а это обычно старые люди, обувают и правильно делают.
Ведь за их счет как ты сейчас скажешь, они выдают некоторым своим вполне нормальные кредиты..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5708
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 11:53
#20
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на Х называется
Видимо хоум-кредит банк, кстати они российский банк.
А мне вот хопер-инвест пришло на память.
Подруга на заре девяностых ещё в аркалыке продала квартиру и прямиком отвезла туда, поверила рекламе, по ТВ Лолита Милявская со своим мужем Цекало бурно уговаривали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20716
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 12:01
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,

Я вообще то про местные..
Для людей, а не те, что раньше в советское время были для скота..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20716
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 12:05
#22
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Цитата:
Добринцофф:
А какое отношение эта семейка имеет к бизнесу?Они

Ну начинается..
То есть они не посредники или посредники?
Ведь для кого то из своих как ты говоришь, без посредника ниче не сделаешь..
А теперь эти не посредники..
Ниче себе переобуваемся...
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