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Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45799
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
Депутат Фуат Сатыбаев подчеркнул, что большая часть генерирующих электричество предприятий работают через посредников. Компании-прокладки ничего не производят, но получают основную долю прибыли.
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Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:47
Цитата:
Арбузов нет?
Ты ничего не путаешь?
Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,потом примерно в середине июля поспевают ранние местные.
А заканчивается всё это в конце октября и так из года в год,я только лет 20 торгую арбузами.
Так каких арбузов нет?
111:
Это вот еще пример.. И как результат, в области зарубили все, что связано было раньше с арбузами.. Их просто нет практически..
Это вот еще пример.. И как результат, в области зарубили все, что связано было раньше с арбузами.. Их просто нет практически..
Арбузов нет?
Ты ничего не путаешь?
Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,потом примерно в середине июля поспевают ранние местные.
А заканчивается всё это в конце октября и так из года в год,я только лет 20 торгую арбузами.
Так каких арбузов нет?
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:53
Цитата:
Банк тёщу за руку пойма и деньги в парил,или она сама обратилась к ним?
Тогда же все хапали,ух ты деньги бесплатно раздают.
Потом конечно наступило озарение когда поняли что обули их.
111:
Это когда моей старой теще впарил один банк денег..
Это когда моей старой теще впарил один банк денег..
Банк тёщу за руку пойма и деньги в парил,или она сама обратилась к ним?
Тогда же все хапали,ух ты деньги бесплатно раздают.
Потом конечно наступило озарение когда поняли что обули их.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1010
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 22.12.22 - 07:56
Цитата:
При союзе мы запитывались с Троицкой ГРЭС, расстояние около 300 км, так что не будем путать, сразу предупреждаю вопрос о том почему сейчас не получаем оттуда, разница в ценообразовании, плюс заграница квт/ч ещё дороже выйдет. хотя возможно без посредников
electro:
Вот интересно, как жили все эти " 6 или 7 уровней " при союзе?
Вот интересно, как жили все эти " 6 или 7 уровней " при союзе?
При союзе мы запитывались с Троицкой ГРЭС, расстояние около 300 км, так что не будем путать, сразу предупреждаю вопрос о том почему сейчас не получаем оттуда, разница в ценообразовании, плюс заграница квт/ч ещё дороже выйдет. хотя возможно без посредников
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 09:51
Цитата:
Тебе не надо не бери в чём проблема то?
Кстати заметил ,что ценники теперь одинаковые что за нал,что в кредит,хотя раньше можно было договориться.
Это ещё раз подтверждает ,что посредник востребован,оказывается большинство населения предпочитает переплачивать банкам и брать технику в кредит,поэтому теперь магазины договорились не делать скидки за нал ,а выставлять одинаковый ценник.
Как то по весне приехал за холодильником и варочной поверхностью,хотел за нал взять,но так как большинству населению удобно покупать дороже через посредников в виде банков,пришлось купить в косяк,теперь вот выплачиваю по 45000 каждый месяц.
Давно не брал кстати ,отстал от жизни,раньше там девки сидели за ноутами и приходилось минут 20 с ними общаться пока всё это оформят,а сейчас всё в приложение,2 минуты и готово.
Вот так то,посредники были и всегда будут.
111:
Блин, как то этот банк называется, в Технодоме он, сейчас посмотрю, а вот, на Х называется.. Хороший посредник, помогает впаривать партмоне за 40 тысяч или наклейки на телефон за 35..
Блин, как то этот банк называется, в Технодоме он, сейчас посмотрю, а вот, на Х называется.. Хороший посредник, помогает впаривать партмоне за 40 тысяч или наклейки на телефон за 35..
Тебе не надо не бери в чём проблема то?
Кстати заметил ,что ценники теперь одинаковые что за нал,что в кредит,хотя раньше можно было договориться.
Это ещё раз подтверждает ,что посредник востребован,оказывается большинство населения предпочитает переплачивать банкам и брать технику в кредит,поэтому теперь магазины договорились не делать скидки за нал ,а выставлять одинаковый ценник.
Как то по весне приехал за холодильником и варочной поверхностью,хотел за нал взять,но так как большинству населению удобно покупать дороже через посредников в виде банков,пришлось купить в косяк,теперь вот выплачиваю по 45000 каждый месяц.
Давно не брал кстати ,отстал от жизни,раньше там девки сидели за ноутами и приходилось минут 20 с ними общаться пока всё это оформят,а сейчас всё в приложение,2 минуты и готово.
Вот так то,посредники были и всегда будут.
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 11:15
Цитата:
Хех..
Так все таки посредники Обувают?
Ну вот видишь, ты за них горой и согласен, что лохов, а это обычно старые люди, обувают и правильно делают.
Ведь за их счет как ты сейчас скажешь, они выдают некоторым своим вполне нормальные кредиты..
Добринцофф:
Потом конечно наступило озарение когда поняли что обули их.
Потом конечно наступило озарение когда поняли что обули их.
Хех..
Так все таки посредники Обувают?
Ну вот видишь, ты за них горой и согласен, что лохов, а это обычно старые люди, обувают и правильно делают.
Ведь за их счет как ты сейчас скажешь, они выдают некоторым своим вполне нормальные кредиты..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5708
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 11:53
на Х называется
Видимо хоум-кредит банк, кстати они российский банк.
А мне вот хопер-инвест пришло на память.
Подруга на заре девяностых ещё в аркалыке продала квартиру и прямиком отвезла туда, поверила рекламе, по ТВ Лолита Милявская со своим мужем Цекало бурно уговаривали
Видимо хоум-кредит банк, кстати они российский банк.
А мне вот хопер-инвест пришло на память.
Подруга на заре девяностых ещё в аркалыке продала квартиру и прямиком отвезла туда, поверила рекламе, по ТВ Лолита Милявская со своим мужем Цекало бурно уговаривали
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 12:01
Цитата:
Я вообще то про местные..
Для людей, а не те, что раньше в советское время были для скота..
Добринцофф:
Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,
Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,
Я вообще то про местные..
Для людей, а не те, что раньше в советское время были для скота..
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 12:05
Цитата:
Ну начинается..
То есть они не посредники или посредники?
Ведь для кого то из своих как ты говоришь, без посредника ниче не сделаешь..
А теперь эти не посредники..
Ниче себе переобуваемся...
Добринцофф:
А какое отношение эта семейка имеет к бизнесу?Они
А какое отношение эта семейка имеет к бизнесу?Они
Ну начинается..
То есть они не посредники или посредники?
Ведь для кого то из своих как ты говоришь, без посредника ниче не сделаешь..
А теперь эти не посредники..
Ниче себе переобуваемся...
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