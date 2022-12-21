Отправлено: - 09:51

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Блин, как то этот банк называется, в Технодоме он, сейчас посмотрю, а вот, на Х называется.. Хороший посредник, помогает впаривать партмоне за 40 тысяч или наклейки на телефон за 35..

Цитата:Тебе не надо не бери в чём проблема то?Кстати заметил ,что ценники теперь одинаковые что за нал,что в кредит,хотя раньше можно было договориться.Это ещё раз подтверждает ,что посредник востребован,оказывается большинство населения предпочитает переплачивать банкам и брать технику в кредит,поэтому теперь магазины договорились не делать скидки за нал ,а выставлять одинаковый ценник.Как то по весне приехал за холодильником и варочной поверхностью,хотел за нал взять,но так как большинству населению удобно покупать дороже через посредников в виде банков,пришлось купить в косяк,теперь вот выплачиваю по 45000 каждый месяц.Давно не брал кстати ,отстал от жизни,раньше там девки сидели за ноутами и приходилось минут 20 с ними общаться пока всё это оформят,а сейчас всё в приложение,2 минуты и готово.Вот так то,посредники были и всегда будут.