Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года

Отправлено: - 11:34

Я вот думаю, правительство вообще не собирается свою же дармовую нефть переработать на дешевое топливо, чтобы свои же граждане ездили подешевле, а ведь львиную долю в ценообразование влияет перевозка. Там в другой ветке пишут 2/3 новых дорог уже пришла в негодность. Видимо придется новое министерство логистики открывать, а нынешние министры пусть ищут работу