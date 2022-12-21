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≡ Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45799
Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 21:31
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Постановление акимата уже прошло согласование в Министерстве юстиции, сообщает отдел ЖКХ областного центра. С 1 января 2023 года костанайцы за проезд по городу будут платить 100 тенге безналичным расчетом и 170 - при оплате наличными.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
84
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 21:31
#1
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Сразу на 25 %, многовато
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
974
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 21:37
#2
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жкх, вы когда собираетесь нал/безнал убирать?
Профайл
В
§ Верещагин
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.22
Сообщений:
5
Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 23:52
#3
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2897
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 22.12.22 - 09:00
#4
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вот, реально достаёт эта, почти двукратная, разница между налом и безналом. Почему для обычной торговли нет таких привилегий - продавать за нал в полтора-два раза дороже?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11841
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 22.12.22 - 11:02
#5
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Вчера сгонял на маршрутке в Брестскую крепость поглазеть 1.50 проезд. Вот умножайте . Где то 260 т.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11841
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 22.12.22 - 11:07
#6
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А вот ихняя ёлочка с Красной звездой. Через дорогу там ещё дедушка Ленин стоит. Не снесли памятник.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5708
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 22.12.22 - 11:34
#7
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Я вот думаю, правительство вообще не собирается свою же дармовую нефть переработать на дешевое топливо, чтобы свои же граждане ездили подешевле, а ведь львиную долю в ценообразование влияет перевозка. Там в другой ветке пишут 2/3 новых дорог уже пришла в негодность. Видимо придется новое министерство логистики открывать, а нынешние министры пусть ищут работу
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