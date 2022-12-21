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≡ Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться на пост президента на три года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45799
Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться на пост президента на три года
Отправлено: 21.12.22 - 14:12
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Автор написал в своей книге про план, по которому Нурсултан Назарбаев должен был вернуться на свой пост на три года, затем вместо себя поставить более подходящего человека. А за смещение действующего президента Кариму Масимову обещали пост премьер-министра.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13290
Re: Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться...
Отправлено: 21.12.22 - 14:12
#1
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В детстве обожал документальные фильмы млечина про СССР,холодную войну и биографии генсеков причем показывал он всё вполне объективно где-то с критикой а где-то с пиитетом
А потом как оказалось млечин стал обслуживать исторические и идеологические хотелки путинской власти и вся его дейтельность как то сразу свернулась для меня
И вот видим типичный образчик заказухи но теперь млечин ещё стал обслуживать соседних для России Царьков
Раз провластный политолог Едилов прорекламировал данную книгу то это по сути признание в заказе
Особенно с повторяющимися сверху (от власти) бредом про "Назарбаев хотел свергнуть власть и сесть на трон"))
Ага сам поставил приемника и сам потом решил свергнуть)))

Вообщем все последие события как голосования Казахстана в ООН в пользу России
активная поддержка токаева в российской публицистике и СМИ дают основания полагать что из Казахстана открыто делают вторую Белоруссию со своим "карманным диктатором" типа кортофельной головы
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
220
Re: Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться...
Отправлено: 21.12.22 - 14:20
#2
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Проект Елбасы-2 запущен в действие
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5708
Re: Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться...
Отправлено: 21.12.22 - 15:42
#3
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Ни одного слова нет правды, да ещё с рук российского писаки. Много не стыковок. Не забудьте как уже бывший, один без приглашения поперся в белокаменную, а там видимо не ждали и дали понять какое на дворе число.
Учитывая что нынешний в прошлом дипломат, а те хитрые как лиса, они всем угождать начнут и выйдут сухими из любой воды. В сравнении с бульбаш батькой (а он прямой как трость) никогда не будет демонстративно угождать и кланяться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13290
Re: Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться...
Отправлено: 22.12.22 - 11:33
#4
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Цитата:
"Токаев же не силовик, а дипломат, интеллигент, интеллектуал. Он рассказывал мне, что в решающий момент ему сказали: ситуация настолько опасная, что сейчас главное – спасти вашу жизнь

При всем при том что в Астане даже не было массовых выступлений и стояла звенящая тишина)))
А в этот момент президенту готовили самолёт набитый бабками))
Ой не могу лучше бы уже не позорились с этой заказухой

Цитата:
"В обращении президента Казахстана к согражданам в решающий январский день прозвучали слова: "Я остаюсь


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