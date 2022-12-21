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≡ Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45797
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
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Депутат Фуат Сатыбаев подчеркнул, что большая часть генерирующих электричество предприятий работают через посредников. Компании-прокладки ничего не производят, но получают основную долю прибыли.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9090
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:47
#15
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Цитата:
111:
Это вот еще пример.. И как результат, в области зарубили все, что связано было раньше с арбузами.. Их просто нет практически..

Арбузов нет?
Ты ничего не путаешь?
Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,потом примерно в середине июля поспевают ранние местные.
А заканчивается всё это в конце октября и так из года в год,я только лет 20 торгую арбузами.
Так каких арбузов нет? :-o
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9090
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:53
#16
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Цитата:
111:
Это когда моей старой теще впарил один банк денег..

Банк тёщу за руку пойма и деньги в парил,или она сама обратилась к ним?
Тогда же все хапали,ух ты деньги бесплатно раздают.
Потом конечно наступило озарение когда поняли что обули их.
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