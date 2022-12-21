Отправлено: - 01:47

111:

Это вот еще пример.. И как результат, в области зарубили все, что связано было раньше с арбузами.. Их просто нет практически..

Цитата:Арбузов нет?Ты ничего не путаешь?Арбузы каждый год массово начинаются с 10 июня южные,потом примерно в середине июля поспевают ранние местные.А заканчивается всё это в конце октября и так из года в год,я только лет 20 торгую арбузами.Так каких арбузов нет?