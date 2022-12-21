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111:

Это когда ее захватил Рахат Алиев и стал оптовым посредником

111:

А Дарига, или Альфия, уже забыл как их там, за то что платили в Казактелеком

111:

Теперь с перепродажи зерноотходов, уже научившись посредничать профессионально, они диктуют цены колхоманам

111:

Кому повезло, в Районах Береке и Аэропорта, кому нет, и дальше спиваются в деревнях..

111:

когда их труд будет ниже оценен, а когда еще ниже и продают драгоценное зерно, навариваясь миллиардами ойро.

111:

И вот благодаря таким вот посредникам, которых ты яростно защищаешь

Цитата:Нет-это когда фабрика работает с дилером, который продаёт её продукцию торговым точкам.Цитата:А какое отношение эта семейка имеет к бизнесу?Они тупо набивали себе карманы пользуясь своим положением.Цитата:Это проблемы колхоманов,не продавайте зерно плохим перекупщикам дешёво,продавайте хорошим подороже ,в чём проблема?Цитата:Спиваются не только в деревнях,а и в небоскрёбах Москва сити,кто хочет тот всегда сопьётся ,одни от бедности ,другие от богатства разве не так?Не пойму только какое отношение это имеет к посредникам?Цитата:Жаль что ты только сейчас это узнал,так всегда было кто то умеет производить но не умеет продавать,а кто то наоборот умеет выгодно продать.Понимаешь если колхоман выйдет напрямую на биржу,то от незнания всех тонкостей рынка, либо загнёт ценник и в итоге останется со своим зерном пока оно не сгниёт у него в амбаре,либо отдаст совсем дешёво,дешевле чем бы у него купил посредник.Цитата:Я только констатирую факт,посредник просто так не появляется,если он есть значит есть спрос на его услуги,а как только колхоман научится торговать напрямую то и посредник отпадёт сам собой,вопрос только надо ли это колхоману?