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Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45797
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
Депутат Фуат Сатыбаев подчеркнул, что большая часть генерирующих электричество предприятий работают через посредников. Компании-прокладки ничего не производят, но получают основную долю прибыли.
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Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
Патриоты страны только проснулись не ведая очевидные вещи, до них моментами доходят что делать так нехорошо.
А эти посредники как жирные коты притаились, все прекрасно знают что делают
А эти посредники как жирные коты притаились, все прекрасно знают что делают
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1111
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 15:56
Да неужели кто-то посмел это сказать?? А ведь как может пойти у нас пр-во,если убрать этих посредников! Никакой помощи не надо от гос-ва! Ведь все знают,что энергия это основные затраты для пр-ва. Но при назарбаеве такая цепочка была создана,хватит ли сил её порвать?
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 19:20
Посредник никогда не возникает на ровном месте.
Вот допустим есть хлебзавод который производит хлеб и есть посредник продуктовый магазин который продаёт этот хлеб на 10-15тнг дороже чем на заводе,но ведь посредник не возник на пустом месте,покупателю удобно выйти во двор и купить свежий хлеб,а не тащится из за одной булки и сомнительной экономии в 15 тнг на хлебзавод.
То же самое с электричеством,раз есть посредники, значит они выполняют какую то работу и получают за этой свой %
Вот допустим есть хлебзавод который производит хлеб и есть посредник продуктовый магазин который продаёт этот хлеб на 10-15тнг дороже чем на заводе,но ведь посредник не возник на пустом месте,покупателю удобно выйти во двор и купить свежий хлеб,а не тащится из за одной булки и сомнительной экономии в 15 тнг на хлебзавод.
То же самое с электричеством,раз есть посредники, значит они выполняют какую то работу и получают за этой свой %
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 21:16
Если бы накрутка составляла 15%, никто бы особо не возмущался, однако маржа составляет в несколько Разов , посредник получает больше чем производитель при молчаливом согласии потребителя.
Возмущаться ведь должны кто преследует защиту интересов населения, например депутаты, допускаю что это одни и тоже люди
Возмущаться ведь должны кто преследует защиту интересов населения, например депутаты, допускаю что это одни и тоже люди
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1006
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 21:54
Цитата:
там никак не получится 15 %, расстояние,огромное естественные потери за счёт сопротивления материалов, плюс потери при трансформации, а их там на такое расстояние, то ли 6 то ли 7 уровней, ну и без маржи никак не обойтись.
сайлау курманов:
Если бы накрутка составляла 15%
Если бы накрутка составляла 15%
там никак не получится 15 %, расстояние,огромное естественные потери за счёт сопротивления материалов, плюс потери при трансформации, а их там на такое расстояние, то ли 6 то ли 7 уровней, ну и без маржи никак не обойтись.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 974
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 22:10
Цитата:
торгаш торгашу глаз не выклюет, да, Добринцов?
saba. вы давайте еще подбавьте расстояний, сопротивлений...
Вот интересно, как жили все эти " 6 или 7 уровней " при союзе?
Пока не будет вырезана прослойка "посредников", и не только в электроснабжении, ничего не будет меняться в этой стране
Добринцофф:
торгаш торгашу глаз не выклюет, да, Добринцов?
saba. вы давайте еще подбавьте расстояний, сопротивлений...
Вот интересно, как жили все эти " 6 или 7 уровней " при союзе?
Пока не будет вырезана прослойка "посредников", и не только в электроснабжении, ничего не будет меняться в этой стране
В
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.22
- Сообщений:
- 5
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 23:30
Комментарий проходит проверку.
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 23:59
Помню зерноотходами торговал.
Мешок 240 чистейших зерноотходов, с мелькомбината, не этой шелухи, которую продавали по 550 до 700 тенге за мешок..
Ко мне эти перекупы посредники торгаши на рабочих Зилах и Камазах с Наримановки приезжали целыми толпами на разборы, загасить думали на корню..
Но не тут то было..
Да, были связки хорошие с Содру...м, и только торгаши приехав с битами и узнав где и кто я, они меня уже не хотели избивать, а умоляли, повысить цены..
А вот у кого связей не было, того торгаши перекупы просто забивали до смерти и сжигали им все..
Далеко ходить не надо, на Наримановке столько трупов забитых в колодцах тогда находили..
Вот что значит сегодня да и всегда - посредник..
Прав Сайлау, они получают гораздо больше производителя..
Я у таких покупал, наценка моя 20 тенге, у них 200, тогда как с мелькома им продавали за 55, то ли за 65 тенге.
Ну там не мешками же мерили, тоннами..
Это мне потом надо было мешки наполнять вручную и торговать..
Мне тогда оборот нужен был срочно, на все шел с этими перекупами торгашами..
Это я заработал за полгода хату в центре.
Сколько же зарабатывали тогда они, только догадываться стоит..
А без перекупов на мельком не сунешься, по первой помогли, потом сказали сам..
Я же не понимал тогда, что надо было Дать и с одними связями без Давания, ничего не сделать, то есть тяжело будет..
И да, я повысил все таки цены..
На 10 тенге..
Мешок 240 чистейших зерноотходов, с мелькомбината, не этой шелухи, которую продавали по 550 до 700 тенге за мешок..
Ко мне эти перекупы посредники торгаши на рабочих Зилах и Камазах с Наримановки приезжали целыми толпами на разборы, загасить думали на корню..
Но не тут то было..
Да, были связки хорошие с Содру...м, и только торгаши приехав с битами и узнав где и кто я, они меня уже не хотели избивать, а умоляли, повысить цены..
А вот у кого связей не было, того торгаши перекупы просто забивали до смерти и сжигали им все..
Далеко ходить не надо, на Наримановке столько трупов забитых в колодцах тогда находили..
Вот что значит сегодня да и всегда - посредник..
Прав Сайлау, они получают гораздо больше производителя..
Я у таких покупал, наценка моя 20 тенге, у них 200, тогда как с мелькома им продавали за 55, то ли за 65 тенге.
Ну там не мешками же мерили, тоннами..
Это мне потом надо было мешки наполнять вручную и торговать..
Мне тогда оборот нужен был срочно, на все шел с этими перекупами торгашами..
Это я заработал за полгода хату в центре.
Сколько же зарабатывали тогда они, только догадываться стоит..
А без перекупов на мельком не сунешься, по первой помогли, потом сказали сам..
Я же не понимал тогда, что надо было Дать и с одними связями без Давания, ничего не сделать, то есть тяжело будет..
И да, я повысил все таки цены..
На 10 тенге..
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 00:29
Цитата:
Если вы сможете опровергнуть то что я написал ,то с удовольствием вас послушаю.
Возможно вы предложите принципиально новую модель перехода товара от производителя к потребителю.
Вы никогда не задумывались почему у каждого автопроизводителя есть несколько дилеров,некая прослойка которая зарабатывает на посредничестве?
Почему Баян сулу не продаёт конфеты оптом напрямую ,а работает через дилеров.
Почему большинство новостроек в Кустанае продаётся через риэлторские конторы,ведь казалось бы что может быть проще,обратился напрямую к застройщику и купил без посредников?
Все эти высказывания депутатов ,популизм чистой воды,рассчитанный на свободные уши таких как вы.
electro:
торгаш торгашу глаз не выклюет, да, Добринцов?
торгаш торгашу глаз не выклюет, да, Добринцов?
Если вы сможете опровергнуть то что я написал ,то с удовольствием вас послушаю.
Возможно вы предложите принципиально новую модель перехода товара от производителя к потребителю.
Вы никогда не задумывались почему у каждого автопроизводителя есть несколько дилеров,некая прослойка которая зарабатывает на посредничестве?
Почему Баян сулу не продаёт конфеты оптом напрямую ,а работает через дилеров.
Почему большинство новостроек в Кустанае продаётся через риэлторские конторы,ведь казалось бы что может быть проще,обратился напрямую к застройщику и купил без посредников?
Все эти высказывания депутатов ,популизм чистой воды,рассчитанный на свободные уши таких как вы.
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:13
Цитата:
Хех..
Это когда ее захватил Рахат Алиев и стал оптовым посредником?
Это чем он помог, кроме повышения цен прям там же и сделав кучу посредников?
А Дарига, или Альфия, уже забыл как их там, за то что платили в Казактелеком, брали Три процента?
Только когда массово начала появляться сотовая связь, они отключили эти посреднические услуги..
Вот эти посредники и получились с 90х воротилами бизнеса, перепродажи нефти, газа...
Кстати газ ничего не говорит?
И прочего.
Теперь с перепродажи зерноотходов, уже научившись посредничать профессионально, они диктуют цены колхоманам, когда их труд будет ниже оценен, а когда еще ниже и продают драгоценное зерно, навариваясь миллиардами ойро..
А колхоманы сейчас где?
Кому повезло, в Районах Береке и Аэропорта, кому нет, и дальше спиваются в деревнях..
И вот благодаря таким вот посредникам, которых ты яростно защищаешь, село в одной большой и черной ж...
И чем им помогли посредники или наоборот, втоптали и втаптывают в грязь?
Добринцофф:
Почему Баян сулу не продаёт конфеты оптом
Почему Баян сулу не продаёт конфеты оптом
Хех..
Это когда ее захватил Рахат Алиев и стал оптовым посредником?
Это чем он помог, кроме повышения цен прям там же и сделав кучу посредников?
А Дарига, или Альфия, уже забыл как их там, за то что платили в Казактелеком, брали Три процента?
Только когда массово начала появляться сотовая связь, они отключили эти посреднические услуги..
Вот эти посредники и получились с 90х воротилами бизнеса, перепродажи нефти, газа...
Кстати газ ничего не говорит?
И прочего.
Теперь с перепродажи зерноотходов, уже научившись посредничать профессионально, они диктуют цены колхоманам, когда их труд будет ниже оценен, а когда еще ниже и продают драгоценное зерно, навариваясь миллиардами ойро..
А колхоманы сейчас где?
Кому повезло, в Районах Береке и Аэропорта, кому нет, и дальше спиваются в деревнях..
И вот благодаря таким вот посредникам, которых ты яростно защищаешь, село в одной большой и черной ж...
И чем им помогли посредники или наоборот, втоптали и втаптывают в грязь?
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:22
Еще пример..
Это когда Антоненко замочили и сожгли, говорят живого, говорят уде нет, не важно..
Ведь за что спор то был?
За посредничество.
Соляра и все такое.
Но и еще одно из главных, это владение не всеми жд путями, а именно тупиковым, куда все сходится..
Посредник получал сотни миллионов ойро..
Хотя такса на сами пути была не очень то и дорогая..
Самое дорогое, это встать разгрузка погрузка..
Там достаточно владеть 500 метров..
Напомнило Поливайщиков, это тех, кого раньше встречали посредники, тогда их называли рэкетирами, и крышевали продажу арбузов.
Стоянка не помню сколько стоила, но посредники купались тогда в роскоши за один только сезон продажи каких то там арбузов..
Это вот еще пример..
И как результат, в области зарубили все, что связано было раньше с арбузами..
Их просто нет практически..
Это когда Антоненко замочили и сожгли, говорят живого, говорят уде нет, не важно..
Ведь за что спор то был?
За посредничество.
Соляра и все такое.
Но и еще одно из главных, это владение не всеми жд путями, а именно тупиковым, куда все сходится..
Посредник получал сотни миллионов ойро..
Хотя такса на сами пути была не очень то и дорогая..
Самое дорогое, это встать разгрузка погрузка..
Там достаточно владеть 500 метров..
Напомнило Поливайщиков, это тех, кого раньше встречали посредники, тогда их называли рэкетирами, и крышевали продажу арбузов.
Стоянка не помню сколько стоила, но посредники купались тогда в роскоши за один только сезон продажи каких то там арбузов..
Это вот еще пример..
И как результат, в области зарубили все, что связано было раньше с арбузами..
Их просто нет практически..
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:27
А как банки за квитанции то высчитывали?
Гоабя население под 24 годовых и еще квитки по 250 тенге?
А то и все 400?
Да, банк посредник, но не под такие же грабительские проценты..
Это начало нулевых.
Где то лет 5 назад считал, по калькулятору, что такое в банках, 18 годовых, оказалось в одних эта цифра 37, в других до 48ми процентов!
Это когда моей старой теще впарил один банк денег..
Кстати отцу так же..
70 лет ему было тогда..
Это как, хорошо?
Гоабя население под 24 годовых и еще квитки по 250 тенге?
А то и все 400?
Да, банк посредник, но не под такие же грабительские проценты..
Это начало нулевых.
Где то лет 5 назад считал, по калькулятору, что такое в банках, 18 годовых, оказалось в одних эта цифра 37, в других до 48ми процентов!
Это когда моей старой теще впарил один банк денег..
Кстати отцу так же..
70 лет ему было тогда..
Это как, хорошо?
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:33
Блин, как то этот банк называется, в Технодоме он, сейчас посмотрю, а вот, на Х называется..
Хороший посредник, помогает впаривать партмоне за 40 тысяч или наклейки на телефон за 35..
Хороший посредник, помогает впаривать партмоне за 40 тысяч или наклейки на телефон за 35..
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 22.12.22 - 01:42
Цитата:
Нет-это когда фабрика работает с дилером, который продаёт её продукцию торговым точкам.
Цитата:
А какое отношение эта семейка имеет к бизнесу?Они тупо набивали себе карманы пользуясь своим положением.
Цитата:
Это проблемы колхоманов,не продавайте зерно плохим перекупщикам дешёво,продавайте хорошим подороже ,в чём проблема?
Цитата:
Спиваются не только в деревнях,а и в небоскрёбах Москва сити,кто хочет тот всегда сопьётся ,одни от бедности ,другие от богатства разве не так?Не пойму только какое отношение это имеет к посредникам?
Цитата:
Жаль что ты только сейчас это узнал,так всегда было кто то умеет производить но не умеет продавать,а кто то наоборот умеет выгодно продать.
Понимаешь если колхоман выйдет напрямую на биржу,то от незнания всех тонкостей рынка, либо загнёт ценник и в итоге останется со своим зерном пока оно не сгниёт у него в амбаре,либо отдаст совсем дешёво,дешевле чем бы у него купил посредник.
Цитата:
Я только констатирую факт,посредник просто так не появляется,если он есть значит есть спрос на его услуги,а как только колхоман научится торговать напрямую то и посредник отпадёт сам собой,вопрос только надо ли это колхоману?
111:
Это когда ее захватил Рахат Алиев и стал оптовым посредником
Это когда ее захватил Рахат Алиев и стал оптовым посредником
Нет-это когда фабрика работает с дилером, который продаёт её продукцию торговым точкам.
Цитата:
111:
А Дарига, или Альфия, уже забыл как их там, за то что платили в Казактелеком
А Дарига, или Альфия, уже забыл как их там, за то что платили в Казактелеком
А какое отношение эта семейка имеет к бизнесу?Они тупо набивали себе карманы пользуясь своим положением.
Цитата:
111:
Теперь с перепродажи зерноотходов, уже научившись посредничать профессионально, они диктуют цены колхоманам
Теперь с перепродажи зерноотходов, уже научившись посредничать профессионально, они диктуют цены колхоманам
Это проблемы колхоманов,не продавайте зерно плохим перекупщикам дешёво,продавайте хорошим подороже ,в чём проблема?
Цитата:
111:
Кому повезло, в Районах Береке и Аэропорта, кому нет, и дальше спиваются в деревнях..
Кому повезло, в Районах Береке и Аэропорта, кому нет, и дальше спиваются в деревнях..
Спиваются не только в деревнях,а и в небоскрёбах Москва сити,кто хочет тот всегда сопьётся ,одни от бедности ,другие от богатства разве не так?Не пойму только какое отношение это имеет к посредникам?
Цитата:
111:
когда их труд будет ниже оценен, а когда еще ниже и продают драгоценное зерно, навариваясь миллиардами ойро.
когда их труд будет ниже оценен, а когда еще ниже и продают драгоценное зерно, навариваясь миллиардами ойро.
Жаль что ты только сейчас это узнал,так всегда было кто то умеет производить но не умеет продавать,а кто то наоборот умеет выгодно продать.
Понимаешь если колхоман выйдет напрямую на биржу,то от незнания всех тонкостей рынка, либо загнёт ценник и в итоге останется со своим зерном пока оно не сгниёт у него в амбаре,либо отдаст совсем дешёво,дешевле чем бы у него купил посредник.
Цитата:
111:
И вот благодаря таким вот посредникам, которых ты яростно защищаешь
И вот благодаря таким вот посредникам, которых ты яростно защищаешь
Я только констатирую факт,посредник просто так не появляется,если он есть значит есть спрос на его услуги,а как только колхоман научится торговать напрямую то и посредник отпадёт сам собой,вопрос только надо ли это колхоману?
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