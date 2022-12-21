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Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45796
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
Депутат Фуат Сатыбаев подчеркнул, что большая часть генерирующих электричество предприятий работают через посредников. Компании-прокладки ничего не производят, но получают основную долю прибыли.
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Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
Патриоты страны только проснулись не ведая очевидные вещи, до них моментами доходят что делать так нехорошо.
А эти посредники как жирные коты притаились, все прекрасно знают что делают
А эти посредники как жирные коты притаились, все прекрасно знают что делают
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1111
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 15:56
Да неужели кто-то посмел это сказать?? А ведь как может пойти у нас пр-во,если убрать этих посредников! Никакой помощи не надо от гос-ва! Ведь все знают,что энергия это основные затраты для пр-ва. Но при назарбаеве такая цепочка была создана,хватит ли сил её порвать?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9086
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 19:20
Посредник никогда не возникает на ровном месте.
Вот допустим есть хлебзавод который производит хлеб и есть посредник продуктовый магазин который продаёт этот хлеб на 10-15тнг дороже чем на заводе,но ведь посредник не возник на пустом месте,покупателю удобно выйти во двор и купить свежий хлеб,а не тащится из за одной булки и сомнительной экономии в 15 тнг на хлебзавод.
То же самое с электричеством,раз есть посредники, значит они выполняют какую то работу и получают за этой свой %
Вот допустим есть хлебзавод который производит хлеб и есть посредник продуктовый магазин который продаёт этот хлеб на 10-15тнг дороже чем на заводе,но ведь посредник не возник на пустом месте,покупателю удобно выйти во двор и купить свежий хлеб,а не тащится из за одной булки и сомнительной экономии в 15 тнг на хлебзавод.
То же самое с электричеством,раз есть посредники, значит они выполняют какую то работу и получают за этой свой %
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 21:16
Если бы накрутка составляла 15%, никто бы особо не возмущался, однако маржа составляет в несколько Разов , посредник получает больше чем производитель при молчаливом согласии потребителя.
Возмущаться ведь должны кто преследует защиту интересов населения, например депутаты, допускаю что это одни и тоже люди
Возмущаться ведь должны кто преследует защиту интересов населения, например депутаты, допускаю что это одни и тоже люди
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1006
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 21:54
Цитата:
там никак не получится 15 %, расстояние,огромное естественные потери за счёт сопротивления материалов, плюс потери при трансформации, а их там на такое расстояние, то ли 6 то ли 7 уровней, ну и без маржи никак не обойтись.
сайлау курманов:
Если бы накрутка составляла 15%
Если бы накрутка составляла 15%
там никак не получится 15 %, расстояние,огромное естественные потери за счёт сопротивления материалов, плюс потери при трансформации, а их там на такое расстояние, то ли 6 то ли 7 уровней, ну и без маржи никак не обойтись.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 974
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 22:10
Цитата:
торгаш торгашу глаз не выклюет, да, Добринцов?
saba. вы давайте еще подбавьте расстояний, сопротивлений...
Вот интересно, как жили все эти " 6 или 7 уровней " при союзе?
Пока не будет вырезана прослойка "посредников", и не только в электроснабжении, ничего не будет меняться в этой стране
Добринцофф:
торгаш торгашу глаз не выклюет, да, Добринцов?
saba. вы давайте еще подбавьте расстояний, сопротивлений...
Вот интересно, как жили все эти " 6 или 7 уровней " при союзе?
Пока не будет вырезана прослойка "посредников", и не только в электроснабжении, ничего не будет меняться в этой стране
В
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.22
- Сообщений:
- 5
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 23:30
Комментарий проходит проверку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20708
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 23:59
Помню зерноотходами торговал.
Мешок 240 чистейших зерноотходов, с мелькомбината, не этой шелухи, которую продавали по 550 до 700 тенге за мешок..
Ко мне эти перекупы посредники торгаши на рабочих Зилах и Камазах с Наримановки приезжали целыми толпами на разборы, загасить думали на корню..
Но не тут то было..
Да, были связки хорошие с Содру...м, и только торгаши приехав с битами и узнав где и кто я, они меня уже не хотели избивать, а умоляли, повысить цены..
А вот у кого связей не было, того торгаши перекупы просто забивали до смерти и сжигали им все..
Далеко ходить не надо, на Наримановке столько трупов забитых в колодцах тогда находили..
Вот что значит сегодня да и всегда - посредник..
Прав Сайлау, они получают гораздо больше производителя..
Я у таких покупал, наценка моя 20 тенге, у них 200, тогда как с мелькома им продавали за 55, то ли за 65 тенге.
Ну там не мешками же мерили, тоннами..
Это мне потом надо было мешки наполнять вручную и торговать..
Мне тогда оборот нужен был срочно, на все шел с этими перекупами торгашами..
Это я заработал за полгода хату в центре.
Сколько же зарабатывали тогда они, только догадываться стоит..
А без перекупов на мельком не сунешься, по первой помогли, потом сказали сам..
Я же не понимал тогда, что надо было Дать и с одними связями без Давания, ничего не сделать, то есть тяжело будет..
И да, я повысил все таки цены..
На 10 тенге..
Мешок 240 чистейших зерноотходов, с мелькомбината, не этой шелухи, которую продавали по 550 до 700 тенге за мешок..
Ко мне эти перекупы посредники торгаши на рабочих Зилах и Камазах с Наримановки приезжали целыми толпами на разборы, загасить думали на корню..
Но не тут то было..
Да, были связки хорошие с Содру...м, и только торгаши приехав с битами и узнав где и кто я, они меня уже не хотели избивать, а умоляли, повысить цены..
А вот у кого связей не было, того торгаши перекупы просто забивали до смерти и сжигали им все..
Далеко ходить не надо, на Наримановке столько трупов забитых в колодцах тогда находили..
Вот что значит сегодня да и всегда - посредник..
Прав Сайлау, они получают гораздо больше производителя..
Я у таких покупал, наценка моя 20 тенге, у них 200, тогда как с мелькома им продавали за 55, то ли за 65 тенге.
Ну там не мешками же мерили, тоннами..
Это мне потом надо было мешки наполнять вручную и торговать..
Мне тогда оборот нужен был срочно, на все шел с этими перекупами торгашами..
Это я заработал за полгода хату в центре.
Сколько же зарабатывали тогда они, только догадываться стоит..
А без перекупов на мельком не сунешься, по первой помогли, потом сказали сам..
Я же не понимал тогда, что надо было Дать и с одними связями без Давания, ничего не сделать, то есть тяжело будет..
И да, я повысил все таки цены..
На 10 тенге..
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