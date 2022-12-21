Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса

Отправлено: - 23:59

Помню зерноотходами торговал.

Мешок 240 чистейших зерноотходов, с мелькомбината, не этой шелухи, которую продавали по 550 до 700 тенге за мешок..

Ко мне эти перекупы посредники торгаши на рабочих Зилах и Камазах с Наримановки приезжали целыми толпами на разборы, загасить думали на корню..

Но не тут то было..

Да, были связки хорошие с Содру...м, и только торгаши приехав с битами и узнав где и кто я, они меня уже не хотели избивать, а умоляли, повысить цены..

А вот у кого связей не было, того торгаши перекупы просто забивали до смерти и сжигали им все..

Далеко ходить не надо, на Наримановке столько трупов забитых в колодцах тогда находили..

Вот что значит сегодня да и всегда - посредник..

Прав Сайлау, они получают гораздо больше производителя..

Я у таких покупал, наценка моя 20 тенге, у них 200, тогда как с мелькома им продавали за 55, то ли за 65 тенге.

Ну там не мешками же мерили, тоннами..

Это мне потом надо было мешки наполнять вручную и торговать..

Мне тогда оборот нужен был срочно, на все шел с этими перекупами торгашами..

Это я заработал за полгода хату в центре.

Сколько же зарабатывали тогда они, только догадываться стоит..

А без перекупов на мельком не сунешься, по первой помогли, потом сказали сам..

Я же не понимал тогда, что надо было Дать и с одними связями без Давания, ничего не сделать, то есть тяжело будет..

И да, я повысил все таки цены..

На 10 тенге..