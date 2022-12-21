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≡ Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45796
Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 21:31
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Постановление акимата уже прошло согласование в Министерстве юстиции, сообщает отдел ЖКХ областного центра. С 1 января 2023 года костанайцы за проезд по городу будут платить 100 тенге безналичным расчетом и 170 - при оплате наличными.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
84
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 21:31
#1
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Сразу на 25 %, многовато
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
974
Re: Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 21:37
#2
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жкх, вы когда собираетесь нал/безнал убирать?
Профайл
В
* Верещагин
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.22
Сообщений:
5
Тариф на проезд в автобусах Костаная повысят с нового года
Отправлено: 21.12.22 - 23:52
#3
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