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≡ У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45796
У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
Отправлено: 21.12.22 - 19:09
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План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 24 декабря по 30 декабря работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2975
У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
Отправлено: 21.12.22 - 19:09
#1
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Не пойму, для чего пишутся эти извещения? Подозреваю, что это всего лишь видимая часть айс..., т.е.отключений. Вот сегодня не было света в Красном Партизане с 10 до 14 часов. И никого об этом не уведомляли. Причем, не первый раз. А люди строили свои планы на свет...

[Исправлено: Козлов я, 21.12.2022 - 19:10]
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