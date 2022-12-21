Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...

Отправлено: - 15:56

Да неужели кто-то посмел это сказать?? А ведь как может пойти у нас пр-во,если убрать этих посредников! Никакой помощи не надо от гос-ва! Ведь все знают,что энергия это основные затраты для пр-ва. Но при назарбаеве такая цепочка была создана,хватит ли сил её порвать?