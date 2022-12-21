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≡ Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45793
Потребители должны напрямую платить производителям энергии – депутат мажилиса
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
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Депутат Фуат Сатыбаев подчеркнул, что большая часть генерирующих электричество предприятий работают через посредников. Компании-прокладки ничего не производят, но получают основную долю прибыли.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5702
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 15:29
#1
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Патриоты страны только проснулись не ведая очевидные вещи, до них моментами доходят что делать так нехорошо.
А эти посредники как жирные коты притаились, все прекрасно знают что делают
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* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1111
Re: Потребители должны напрямую платить производителям энергии –...
Отправлено: 21.12.22 - 15:56
#2
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Да неужели кто-то посмел это сказать?? А ведь как может пойти у нас пр-во,если убрать этих посредников! Никакой помощи не надо от гос-ва! Ведь все знают,что энергия это основные затраты для пр-ва. Но при назарбаеве такая цепочка была создана,хватит ли сил её порвать?
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