Re: Автор книги о Трагическом январе: Назарбаев хотел вернуться...

Отправлено: - 14:12

В детстве обожал документальные фильмы млечина про СССР,холодную войну и биографии генсеков причем показывал он всё вполне объективно где-то с критикой а где-то с пиитетом

А потом как оказалось млечин стал обслуживать исторические и идеологические хотелки путинской власти и вся его дейтельность как то сразу свернулась для меня

И вот видим типичный образчик заказухи но теперь млечин ещё стал обслуживать соседних для России Царьков

Раз провластный политолог Едилов прорекламировал данную книгу то это по сути признание в заказе

Особенно с повторяющимися сверху (от власти) бредом про "Назарбаев хотел свергнуть власть и сесть на трон"))

Ага сам поставил приемника и сам потом решил свергнуть)))



Вообщем все последие события как голосования Казахстана в ООН в пользу России

активная поддержка токаева в российской публицистике и СМИ дают основания полагать что из Казахстана открыто делают вторую Белоруссию со своим "карманным диктатором" типа кортофельной головы