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≡ Проверки мобильных переводов чиновников с 2023 года. Как это будет работать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45793
Проверки мобильных переводов чиновников с 2023 года. Как это будет работать
Отправлено: 21.12.22 - 14:51
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Глава Комитета госдоходов Минфина Данияр Жаналинов рассказал, как будут работать проверки мобильных переводов граждан на банковские счета и какие сведения о переводах начнут поступать в налоговые органы с 2023 года.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2895
Re: Проверки мобильных переводов чиновников с 2023 года. Как...
Отправлено: 21.12.22 - 14:51
#1
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прием оплаты переводами под запретом. Пород НДС снижен. Плюс с Нового года малый и средний бизнес вновь начинает платить подоходный налог. Вопрос - насколько с нового года скакнёт инфляция?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5702
Re: Проверки мобильных переводов чиновников с 2023 года. Как...
Отправлено: 21.12.22 - 15:22
#2
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вновь начинает платить подоходный налог
А до этого, не платили что ли?
Пусть делают по божеский патент и никто не откажется платить,
Крутят вертят что хотят то и делают, их эксперименты никогда не закончатся потому что надо показывать бурную деятельность чтоб никто не упрекнул мол дармоеды
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2895
Проверки мобильных переводов чиновников с 2023 года. Как это будет работать
Отправлено: 21.12.22 - 15:41
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
А до этого, не платили что ли?

да, 3 года малый и средний бизнес от уплаты подоходного был освобождён.
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