Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45793
Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
Отправлено: 20.12.22 - 16:17
Занимаясь выборными процессами, набрёл на сайте акимата Костаная на протокол собрания акима Жундубаева с горожанами от 27 июля 2022 года, и что я увидел - что меня, 10 минут распинавшегося с планом об улучшении качества жизни жителей Костаная, даже не внесли в список выступавших.
Читать новость
Читать новость
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.22
- Сообщений:
- 4
Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...
Отправлено: 20.12.22 - 16:17
Странные чувства у меня возникают, когда я вижу или слышу этот странный персонаж по имени Ильяс. То учит Архимеда жить, то даёт наставления другим...говорящий с ветром?
p
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.10.22
- Сообщений:
- 2
Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...
Отправлено: 20.12.22 - 20:48
На какую х**ню я потратил своё время, читая это
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1005
Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...
Отправлено: 20.12.22 - 21:57
А мне нравится аким города, в отличие от областного акима. Ещё бы дать ему полную волю. Он в меру молод, энергичен, а самое главное у него есть какие то идеи, мысли. а не так, чтобы и начать сразу экономить. Не могу , желчь из меня так и прёт. Сегодня смотрел выступление министра Ускенбаева по поводу ЖКХ, даже не слушал о чём он говорит, наверняка какие то правильные вещи, как говорил вчера и позавчера. Поймал себя на мысли, гнать надо этих толстомордых , пузатых казахов, я сам казах, если, что. Что они показали за 30 лет говорильни, теперь говорят, что все всё знали про состояние энергетики в Казахстане, но для начальства в отчётах писали только хорошее, а что начальство живёт в безвоздушном пространстве? Не на этой земле, не в этом городе?
Мамин провёл реформу КТЖ, так что стал одним из богатейших людей в республике, а люди в поездах замерзают. И таких примеров множество, теперь мы торжествуем, одержали локальную победу над гранитными бордюрами, а может это было бы и неплохо. Просто аким города должен быть хозяином, сказал надо бордюры, значит сделали. Если не получилось, в результате его таких и всяких других разных решений горожане стали жить хуже, тогда должен поплатиться должностью. И не должен ему аким области указывать, аким области в городе квартирант, снимает в аренду офис, а полноправный хозяин должен быть городской глава. И тут возникает вопрос выборности и самостоятельности местного самоуправления. И просьба к телевидению, не показывать больше по телевизору лица членов правительства и областных акимов. Пусть сначала в фитнесс зале позанимаются, а ещё лучше научатся разговаривать по существу
Мамин провёл реформу КТЖ, так что стал одним из богатейших людей в республике, а люди в поездах замерзают. И таких примеров множество, теперь мы торжествуем, одержали локальную победу над гранитными бордюрами, а может это было бы и неплохо. Просто аким города должен быть хозяином, сказал надо бордюры, значит сделали. Если не получилось, в результате его таких и всяких других разных решений горожане стали жить хуже, тогда должен поплатиться должностью. И не должен ему аким области указывать, аким области в городе квартирант, снимает в аренду офис, а полноправный хозяин должен быть городской глава. И тут возникает вопрос выборности и самостоятельности местного самоуправления. И просьба к телевидению, не показывать больше по телевизору лица членов правительства и областных акимов. Пусть сначала в фитнесс зале позанимаются, а ещё лучше научатся разговаривать по существу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5702
Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...
Отправлено: 21.12.22 - 13:38
Мне кажется бордюры даже очень ничего, чего к ним прицепились. Помню при Денинге у нас в Рудном на восьми квартирках крыши покрасили, серый шифер на красно-бордовый цвет, только вот зачем, что изменится, кто будет летать над этими бараками под снос.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2895
Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
Отправлено: 21.12.22 - 14:17
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13287
Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
Отправлено: 21.12.22 - 14:24
Цитата:
Больше страшит что автор тратит время чтобы писать данные опусы)
Цитата:
Аким города какой-то чудовищно не везучий политик
Он говорит правильные вещи
Открытый для журналистов
Делает вроде все на благо
Но постояно спотыкается на какой-то малозначильной фигне
То оговорится на гос языке,то маску сорвёт вовремя трансляции то ещё что-нибудь скажет))
От чего все СМИ сразу начинают нападки на него лишь бы оборжать когда как если посмотреть на его дейтельность в городе за год то вполне видны результаты по сравнению с Ахметовым
И снег убирают лучше
И новогодний городок красивше
И с центром постепенно разобрался
Но опять что-нибудь нечайно скажет и все по новой начнут полоскать)
petr_yan:
На какую х**ню я потратил своё время, читая это
На какую х**ню я потратил своё время, читая это
Больше страшит что автор тратит время чтобы писать данные опусы)
Цитата:
saba:
А мне нравится аким города, в отличие от областного акима. Ещё бы дать ему полную волю. Он в меру молод, энергичен, а самое главное у него есть какие то идеи, мысли. а не так, чтобы и начать сразу экономить.
А мне нравится аким города, в отличие от областного акима. Ещё бы дать ему полную волю. Он в меру молод, энергичен, а самое главное у него есть какие то идеи, мысли. а не так, чтобы и начать сразу экономить.
Аким города какой-то чудовищно не везучий политик
Он говорит правильные вещи
Открытый для журналистов
Делает вроде все на благо
Но постояно спотыкается на какой-то малозначильной фигне
То оговорится на гос языке,то маску сорвёт вовремя трансляции то ещё что-нибудь скажет))
От чего все СМИ сразу начинают нападки на него лишь бы оборжать когда как если посмотреть на его дейтельность в городе за год то вполне видны результаты по сравнению с Ахметовым
И снег убирают лучше
И новогодний городок красивше
И с центром постепенно разобрался
Но опять что-нибудь нечайно скажет и все по новой начнут полоскать)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8919
Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
Отправлено: 21.12.22 - 15:18
Цитата:
ага... то в образовании без году неделю, то в здравоохранении некрасиво начинает судиться за кресло, то акимчик в Лисаковске... прям не аким, а Фигаро из Костанальи.
А для меня показательным был рассказанный эпизод, когда по распоряжению дитя встречал и сопровождал в класс учитель, классный руководитель прямо от дверей машины на улице.
abaika95:
Аким города какой-то чудовищно не везучий политик
Аким города какой-то чудовищно не везучий политик
ага... то в образовании без году неделю, то в здравоохранении некрасиво начинает судиться за кресло, то акимчик в Лисаковске... прям не аким, а Фигаро из Костанальи.
А для меня показательным был рассказанный эпизод, когда по распоряжению дитя встречал и сопровождал в класс учитель, классный руководитель прямо от дверей машины на улице.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать